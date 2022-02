'Dr. Pimple Popper' is terug op TLC

De bekendste puisten- en bultenspecialist is terug met enkele opmerkelijke operaties. Gewapend met haar scalpel, spatmasker en sociale inborst helpt Dr. Pimple Popper weer een groot aantal patinten van hun vervelende huidaandoeningen af die voor zowel pijn, ongemak als schaamte zorgen.

Hoewel Dr. Sandra Lee – zoals ze in het echt heet – al veel gezien heeft, krijgt ook zij soms nog hele uitzonderlijke gevallen, zoals de man met een ‘gezwollen cylindroom’ waarvoor ze dit seizoen een behandeling moet weten te vinden. Ook ontvangt ze onder meer een man met een cyste die zo groot is dat deze zijn oog bijna volledig bedekt, plus een vrouw bij wie haar eczeem een extreme angststoornis veroorzaakt.

Dit seizoen krijgt Dr. Lee ook hulp van Dr. Betty Song die zich bij de praktijk voegt. Samen staan ze klaar om enkele moeilijke en soms extreme gevallen op te lossen waar andere artsen misschien voor terugdeinzen. Maar ze weten waarom ze het doen: om hun patiënten weer een gelukkig en pijnvrij leven te geven.

'Dr. Pimple Popper', vanaf donderdag 24 februari om 22.30 uur op TLC.