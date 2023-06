'Doubling Down With The Derricos' op TLC

Een vijfling, een drieling, twee tweelingen en nog twee kinderen, het gezin van Karen en Deon Derrico is bijzonder groot te noemen – met de nadruk op 'bijzonder'.

Nu de jongste drie alweer drie jaar oud worden, besluiten ze dat met zijn allen te vieren in een groot waterpark. Voor ze weg kunnen, is te zien hoe hun huishouden steeds chaotischer wordt, nu alle kinderen steeds groter worden en het huis daardoor gevoelsmatig een stuk kleiner. En dan staat het huis ook nog vol met dozen van de nieuwe online kledingbusiness die Karen onlangs begonnen is om wat meer geld te verdienen.

Tijdens het verjaardagsuitje vertelt Darian aan haar oma GG dat ze na de vakantie niet teruggaat naar school, omdat ze thuis beter kan leren. GG betwijfelt of dat wel een goed idee is voor de 16-jarige puber, omdat school ook belangrijk is voor het leren van sociale vaardigheden. Over sociale vaardigheden gesproken: Deon wordt er helemaal gek van dat de kinderen steeds op hun mobiele telefoons zitten en besluit een schermvrije zomer in te stellen. Of dat lukt met zoveel kinderen én uiteindelijk de rust brengt waarop hij hoopt, is nog maar de vraag…

