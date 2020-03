Docuserie 'The Test: A New Era for Australia's Team' nieuw op Amazon Prime Video

'The Test: A New Era for Australia's Team' geeft Prime Video leden exclusieve toegang tot het Australische mannen cricketteam.

Na het 'geknoei met de bal' incident in 2018 is het tijd dat het team zich herpakt; dat ze reflecteren op het verleden en dat ze hun succes weer terugpakken. Dit alles doen ze in een strijd om de '2019 Ashes Urn' te winnen van het Engelse team.

De serie komt uit in meer dan 200 landen en gebieden op 12 maart 2020. De docu-serie bestaat uit acht delen en het is de derde Australische Amazon Original serie ooit.

Het incident in Zuid-Afrika leidde tot een grote teleurstelling en het was een schok voor de hele wereld. De docu-serie The Test begint met de aanstelling van Justin Langer als nieuwe coach en volgt het Australische mannen cricketteam over de hele wereld. De serie bevat ongekende beelden; de kijkers krijgen de hoogte- en ook de dieptepunten te zien van de lange weg en de strijd die het team voert, de weg om het respect van de wereld van cricket te herwinnen. Van een zware race, tot hun eerste verlies tegen India op Australische bodem; de fans reizen met het team mee op weg naar een succesvolle World Cup en de strijd tegen Engeland voor de 2019 Ashes Urn.

'Omdat we de productie van Australische Amazon Original series blijven verbeteren, is het ons doel om lokale verhalen te vertellen die bij onze eerste leden in de smaak vallen. We geloven dat 'The Test' dat zal doen', aldus James Farrell, Vice President of International Originals bij Amazon Studios. 'Tijdens het werken met het Australische cricket team hebben we de sfeer van deze sport willen vastleggen. Deze sfeer zal zowel de fans van het spel als degenen die genieten van een geweldig comeback verhaal verassen. Wij zijn erg enthousiast om deze serie exclusief voor onze Prime leden in Australië en wereldwijd te lanceren.'

'Cricket is een spel vol tradities en de toegang achter de schermen die het Australische Cricket team heeft gegeven voor 'The Test' is echt ongekend', zegt Adrian Brown, regisseur van 'The Test'. 'Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe hoog ik de spelers en coaches heb zitten. De kans om dit verhaal met zoveel karakter en zoveel prestaties te mogen vertellen, is een voorrecht.'

'The Test' wordt geproduceerd door CA Films in samenwerking met het Australische productiebedrijf Whooshka Media en is geregisseerd door Adrian Brown.

'The Test' sluit zich aan bij de groeiende line-up van de Australische Amazon Original series, waaronder ook LOL: Last One Laughing, gehost en geproduceerd door Rebel Wilson, die in oktober van dit jaar in Sydney is gefilmd. Eerder dit jaar kondigde Prime Video een serie van tien Australische Amazon Original stand-up specials aan. Met Australische komische acts waaronder Tom Gleeson, Judith Lucy, Celia Pacquola, Tommy Little en meer. De specials werden afgelopen september gefilmd in Melbourne. Australië hoort bij de landen die lokale content produceren voor Prime Video, de andere landen die dit ook doen zijn Brazilië, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Mexico, Japan, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.