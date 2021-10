Docuserie 'Always Jane' in november op Amazon Prime Video

Vandaag kondigde Amazon Prime Video de vierdelige docuserie 'Always Jane' aan. De transgender tiener Jane Noury en haar familie worden gevolgd terwijl ze haar afstuderen nadert en zich voorbereidt om het nest te verlaten.

Deze intieme blik op de Nourys onthult een familie met onvoorwaardelijke liefde die zichtbaar wordt zodat Jane authentiek kan leven. Terwijl ze door uitdagende kwesties navigeren, is de humor en vriendelijkheid van de familie Noury altijd aanwezig en tonen ze de transformerende kracht van acceptatie, steun en liefde. Alle vier afleveringen van 'Always Jane' gaan op vrijdag 12 november in première op Prime Video.

Jane Noury woont met haar familie op het platteland van New Jersey en moet, zoals elke tiener, een evenwicht zien te vinden tussen vrienden, familie en school. Hoewel het huidige politieke en sociale klimaat misschien niet de makkelijkste tijd lijkt voor een transgender tiener om op te groeien, heb je haar familie, de Nourys, nog niet ontmoet. Zij vinden humor in het dagelijks leven, terwijl Jane haar zinnen zet op een leven buiten haar familie.

'Always Jane is een onthullende blik op de hartverwarmende reis van één familie, verankerd door Jane's ongelooflijke openhartigheid en humor over haar leven tot nu toe. We weten dat Jane's triomfantelijke verhaal en haar buitengewone familie zullen resoneren bij onze Prime Video-kijkers', aldus Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios.

Jane, die een carrière als model en actrice nastreeft en onlangs te zien was in 'Rihanna's Savage X Fenty Vol. 3' modeshow, studeert momenteel af als filmstudente aan de universiteit. De docuserie, met beelden die Jane zelf heeft vastgelegd, onthult Jane's passie en gave voor het vertellen van visuele verhalen.

'We hebben met 'Always Jane' de kans gekregen om mee te kijken bij de reis van één familie naar acceptatie. De Nourys zijn hilarisch, eerlijk en rauw in hun toewijding om lief te hebben en elkaar te steunen, wat er ook gebeurt. Het is een genot om er naar te kijken en het is ons een voorrecht om hun verhaal te delen', zegt regisseur Jonathan C. Hyde.

'Ik zie 'Always Jane' als een liefdesverhaal. Liefdesverhalen hebben altijd hoop, dromen en hartzeer, maar het beste van alles is een lang en gelukkig einde. Mijn familie heeft mijn zussen en mij altijd overladen met liefde en acceptatie, en dat heeft voor mijn overgang alle verschil van de wereld gemaakt. Mijn oprechte hoop is dat een familie die misschien worstelt met acceptatie geïnspireerd wordt om hun hart te openen en hun eigen verhaal van liefde te omarmen bij het zien van 'Always Jane'', zei Jane Noury.

'Always Jane' is een productie van Amazon Studios, Mutt Film, en Union Editorial. Jonathan C. Hyde regisseerde de serie en was samen met James Haygood en Michael Raimondi ook uitvoerend producent. Mutt Film's Beth George en Shannon Lords-Houghton en Jane Noury waren ook uitvoerend producent, terwijl Katherine LeBlond als producent fungeerde.

Docuserie 'Always Jane', gaat 12 november in première op Amazon Prime Video.