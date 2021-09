Documentaireserie 'Waterstof, Onze Nieuwe Energie?' op National Geographic

Jules Verne, de oervader van de science fiction, voorzag het al in 1874. In zijn boek Het Geheimzinnige Eiland omschreef hij een maatschappij die draait op energie uit waterstof. De veranderingen die nu in onze energievoorziening nodig zijn, brengen deze wereld misschien dichterbij dan ooit.

In de documentaire 'Waterstof, Onze Nieuwe Energie?' gaat presentatrice Anic van Damme op ontdekkingsreis naar de status van waterstof in Nederland. Wat kan er al? Welke uitdagingen en oplossingen zijn er?

Veel wetenschappers en bedrijven zien waterstof als dé future proof oplossing voor ons energieprobleem en voor het terugbrengen van onze CO2 uitstoot. Je kunt er auto’s op laten rijden: in Zuid-Korea rijden er al 10.000, in Nederland nog maar een paar honderd. Ook schepen, vrachtauto’s en zelfs vliegtuigen zullen in de toekomst waterstof gebruiken. De havens van Groningen en Delfzijl – de hydroports - zijn ambitieus om de industrie te verduurzamen door gebruik van waterstof.

En er zijn vergaande plannen om ons aardgasnetwerk in te zetten voor het transport van dit gas en in Zuidwending (Groningen) willen ze waterstof gaan opslaan in cavernes die zo diep zijn dat de Eiffeltoren erin zou kunnen staan. En wat te denken van een huis dat voorzien is van een centrale verwarming op waterstof?

Bij de studenten van de TU Delft krijgt Anic een bijzonder kijkje in de toekomst. Het waterstof-raceteam Forze gebruikt waterstof voor 800 pk en een snelheid van 300 kilometer per uur. Het team van Eco-runner zet niet in op snelheid, maar op afstand. Met slechts 450 gram waterstof reden zij een afstand van 1196 kilometer – een wereldrecord.

Anic gaat in de documentaire 'Waterstof, Onze Nieuwe Energie?' in gesprek om te horen waar we nu staan en hoe de toekomst eruit kan zien.

