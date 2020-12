Documentaire 'To Live Or Die On Everest' op Discovery

Steeds meer mensen wagen een poging om de beroemde Mount Everest te beklimmen, waardoor er op drukke dagen zelfs filevorming ontstaat aan de top. Maar het bedwingen van de grootse berg van de wereld is nog altijd niet zonder risico.

Alleen al vorig jaar kwamen 11 bergbeklimmers om het leven tijdens hun poging en in totaal vonden nu al meer dan 300 mensen de dood op deze iconische berg. In de documentaire 'To Live Or Die On Everest' vertellen ervaren bergbeklimmers hoe het is om de top te bereiken en welke gevaren er loeren. Ze vertellen over de verschillende routes, de gevaarlijke omstandigheden en het belangrijke werk van de Sherpa’s die de klimroute elk jaar weer beter begaanbaar maken.

Ook vertellen de klimmers over de toenemende vervuiling op de berg, zoals complete tenten en zuurstoftanks die worden achtergelaten door expedities die op hun weg terug zo min mogelijk ballast willen meedragen. Het is de treurige keerzijde van de populariteit van de berg waarvoor menig bergbeklimmer zijn leven wel wil riskeren.

'To Live Or Die On Everest', zondag 6 december om 20.30 uur op Discovery.