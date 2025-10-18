Documentaire 'Sons of Ecstasy' op Discovery

In de jaren negentig vond er in Phoenix, Arizona een kleine drugsoorlog plaats rond de verkoop van het populaire xtc dat vooral in de rave-scene van de woestijnstad erg gewild was.

Aan de ene kant van de strijd stond ‘English Shaun’, een voormalige Wall Street-handelaar die de markt in Phoenix aanvankelijk in handen had. Aan de andere kant Gerard Gravano, niemand minder dan de zoon van het New Yorkse maffia-kopstuk Salvatore ‘Sammy the Bull’ Gravano die na zijn arrestatie (hij pleegde 19 moorden!) en deal met justitie in Phoenix was neergestreken met zijn gezin. Voor het eerst doen beide partijen hun verhaal over de strijd die ontstond om de lucratieve xtc-markt in handen te krijgen. Ook aan het woord komt de inmiddels 77-jarige Salvatore die via zijn zoon in deze business terechtkwam, wat hem uiteindelijk duur kwam te staan.

De documentaire 'Sons of Ecstasy' geeft een indrukwekkend beeld van de xtc-cultuur van de jaren negentig en de aantrekkingskracht van het grote geld voor de kleine pilletjes op doodgewone en minder doodgewone twintigers die ineens hun hele leven zagen veranderen. Ook krijgen we een fascinerend inkijkje in het leven van de Gravano’s: hoe hun wereld eruitzag buiten de maffia en de impact die de reputatie van vader Sammy had op zijn zoon.

