Documentaire 'Beneath The Surface: The Fight For Corals' op Discovery

Koraalriffen vormen de ruggengraat van ons maritieme ecosysteem en zijn onmisbaar voor het voortbestaan van talloze diersoorten.

Het is dan ook zorgwekkend dat in de afgelopen dertig jaar al bijna de helft van het wereldwijde koraal is verdwenen door onder meer klimaatverandering, vervuiling en overbevissing.

In de prachtige documentaire 'Beneath the Surface: Fight for Corals' laat de Saoedische freediver Salma Shaker ons de schoonheid van het koraal zien, terwijl ze zich verdiept in het noodzakelijke werk van wetenschappers aan de King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). Ze duikt langs onontdekte riffen in de Rode Zee, maar er wordt ook over de grens gekeken in de wateren van Mexico.

De film – verteld door Salma’s ogen – verkent het gebied van de Rode Zee tot in de kleinste details en bespreekt hoe koraalonderzoek in de Rode Zee de ecosystemen in andere delen van de wereld ten goede kan komen.

'Beneath The Surface: The Fight For Corals', maandag 22 april om 21.30 uur op Discovery.