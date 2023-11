'Doctor Who' vindt zijn nieuwe thuis op Disney+

Afgelopen herfst kondigden Disney Branded Television en de BBC aan dat ze de krachten hebben gebundeld om de door fans geliefde serie 'Doctor Who' naar een wereldwijd publiek te brengen.

In de drie specials, getiteld 'The Star Beast' (beschikbaar vanaf 25 november), 'Wild Blue Yonder' (beschikbaar vanaf 2 december) en 'The Giggle' (beschikbaar vanaf 9 december) komen de Veertiende Doctor (David Tennant) en Donna Temple-Noble (Catherine Tate) oog in oog te staan met hun meest angstaanjagende vijand tot nu toe: de Toymaker (gespeeld door Neil Patrick Harris in zijn debuut in 'Doctor Who').

Andere nieuwe castleden zijn Yasmin Finney als Rose Temple-Noble, Miriam Margolyes als de stem van de Meep en Ruth Madeley als Shirley Anne Bingham, naast de terugkerende personages Jacqueline King als Sylvia Noble, Karl Collins als Shaun Temple en Jemma Redgrave als Kate Lethbridge-Stewart.

'Doctor Who' wordt geproduceerd door Bad Wolf en BBC Studios. De serie keert terug onder de creatieve visie van Russell T. Davies, die ook als schrijver en uitvoerend producent optreedt. Andere uitvoerende producenten zijn Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner en Jane Tranter. De specials ter ere van de 60e verjaardag zijn geschreven door Russell T. Davies en geregisseerd door respectievelijk Rachel Talalay, Tom Kingsley en Chanya Button. BBC Studios verzorgt de wereldwijde distributie.

'Doctor Who' is de langstlopende actie-avonturenserie ter wereld. De reeks loopt al 60 jaar en won meer dan 100 prijzen. De typisch Britse serie heeft wereldwijd een enorme aanhang, met 9,6 miljoen fans op sociale platforms/kanalen en 100 miljoen videoweergaven op YouTube alleen al in het afgelopen jaar.

Een nieuw seizoen van 'Doctor Who', met Ncuti Gatwa in de hoofdrol als de Vijftiende Doctor, zal in 2024 wereldwijd te zien zijn op Disney+ en op de BBC in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.