Dit zijn de winnaars van de MTV EMA's 2021

De MTV EMA'S 2021 werden geopend door een schitterend optreden, vol met neon graffiti, van Grammy-award winnaar Ed Sheeran. Andere optredens van de avond werden verzorgd door de host Saweetie, Imagine Dragons featuring J.I.D., Maluma, Måneskin, Yungblud, Kim Petras, Griff en girl in red.

Tijdens de bijzondere wereldwijde muziek viering, vol met sterren gevulde optredens, werden de meeste MTV EMA Awards in ontvangst genomen door K-pop sensatie BTS waaronder 'Best Pop' en 'Best Group'.

Ook werden er vijf changemakers erkend door MTV die vechten voor liefde en gelijkheid, met een indrukwekkende speech van de Hongaarse Viktória Radványi die een krachtig moment van solidariteit met de wereldwijde LGBTQ+-gemeenschap creëerde.



Emma Heesters is de Best Dutch Act van de 2021 EMAs.

Dit zijn alle winnaars van de MTV EMA's 2021:

Best Artist

Ed Sheeran

Best Pop

BTS

Best Song

Ed Sheeran - Bad Habits

Best Video

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Best Collaboration

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Best New

Saweetie

Best Electronic

David Guetta

Best Rock

Måneskin

Best Alternative

YUNGBLUD

Best Latin

Maluma

Best Hip Hop

Nicki Minaj

Best K-Pop

BTS

Best Group

BTS

Best Push

Olivia Rodrigo

Biggest Fans

BTS

Video for Good

Billie Eilish - Your Power

MTV EMA Generation Change Award

Viktória Radványi