Dit zie je in september op National Geographic

Foto: National Geographic - © The Walt Disney Company 2020

Deze zomer reis je met National Geographic de hele wereld rond. In de spraakmakende National Geographic-serie 'Gordon Ramsay: Uncharted' reist chef-kok Gordon Ramsay naar enkele van de meest spectaculaire en afgelegen locaties op aarde op zoek naar culinaire inspiratie, epische avonturen en culturele ervaringen die hij nooit zal vergeten.

De populaire chef-kok neemt je onder andere mee naar de ijzige fjorden van Noorwegen, de bergen vol specerijen in Zuid-India, het prachtige Indonesische eiland Sumatra en de moerassen in Cajun, Louisiana..

Elke maandag t/m donderdag om 20.00 uur

Nieuwe docuserie - 'Equators Wild Secrets'

Het leven langs de evenaar is heel divers: we vinden er meer dan de helft van de levende wezens terug. 'Equators Wild Secrets' is een zesdelige serie over de evenaar’s wildste en meest diverse ecosystemen: de Amazone, de Andes, de Galapagoseilanden, Borneo en Sumatra, Afrika en de Koraalzee. Ontdek een grote variatie aan exotische dieren, in regenwouden en grote graslanden tot in besneeuwde bergen en grote koraalriffen. Ondanks dat er genoeg voedsel is, heerst er toch veel competitie rondom de evenaar. Grote stromen en hevige winden zorgen ervoor dat dieren zich moeten aanpassen en zich gaan gedragen op manieren die niet vaak te zien zijn op andere plaatsen. Welkom in de jungle, de bergen, de savanne en het grote rif, die allemaal bij de evenaar horen.

Vanaf 2 september elke woensdag om 23.00 uur

Nieuw: 'Scotland From Above'

Ontdek Schotland vanuit de lucht. Schotland maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk en beslaat het bovenste deel van Groot Britannie. De grens ligt tussen Berwick upon Tweed in het noordoosten en kruist zuidwest naar Gretna bij de Solway Firth. Het land is verdeeld tussen de hooglanden in het noorden en de veel kleinere laaglanden in het zuiden. De populatie ligt net onder de zes miljoen mensen waarvan ongeveer 80% in de laaglanden woont.

Op zondag 6 september om 21.00 uur

Nieuwe docuserie 'Europe's New Wild'

'Europe's New Wild' vormt het inspirerende verhaal van de wedergeboorte van een continent. In zes afleveringen zien we de spectaculaire wederopstanding van de natuur in Europa met haar gevarieerde en adembenemende landschappen. Van de poolcirkel tot rijke rivierdelta’s, van diep in het woud tot op de ruigste bergketens, de kijker is getuige van hoe Europa's meest iconische wildlife opnieuw opbloeit op de meest onverwachte plekken.

Vanaf 9 september elke woensdag om 21.00 uur

Nieuw: 'Denmark From Above'

Ontdek Denemarken vanuit de lucht. Denemarken ligt bovenin Europa, grenst aan Duitsland en wordt gescheiden door de ingang van de Baltische zee dichtbij het Kattegat van Zweden en de Skagerrak uit Noorwegen. Deze positie heeft doorheen de eeuwen al vaak tot conflict en landverlies geleid. Ooit had Denemarken tijdens de middeleeuwen controle over een groot gebied met onder andere Zweden, Noorwegen, delen van Finland, Ijsland en Groenland. De capitulatie in de 19e eeuw na de oorlog met Duitsland over Schleswig-Holstein zorgde ervoor dat Denemarken steeds kleiner werd. Van de Vikingtijd tot heden hebben het landschap en de geografie van Denemarken de geschiedenis en cultuur gevormd. Vaak is dit moeilijk te zien vanaf de grond, maar wordt dit steeds duidelijker als men van bovenaf kijkt.

Op zondag 13 september om 21.00 uur

Nieuw seizoen 'Air Crash Investigation: Special Report 3'

In de spraakmakende National Geographic-serie 'Air Crash Investigation' wordt haarscherp geanalyseerd wat de oorzaak is van vliegtuigrampen. In dit seizoen hebben alle afleveringen een thema. Zie de desastreuze gevolgen van snelle beslissingen, de consequentie wanneer er van een routine wordt afgeweken en ervaar de belevingswereld van een aantal dappere overlevenden.

Vanaf 19 september elke zaterdag om 19.00 uur

Nieuw: 'Montana From Above'

Ontdek Montana vanuit de lucht. De staat Montana is bijna twee keer zo groot als Spanje, maar heeft toch maar één miljoen inwoners. Tot 1889 stond het bekend als the Montana Territory, totdat het bij de Union kwam en het de 41ste staat van de Verenigde Staten werd. De geologie van Montana had een enorm effect op hoe het zich ontwikkelde omdat het beschikt over een dramatisch en indrukwekkend landschap, van sneeuwige bergen en diepe ravijnen tot grote grasvlaktes, dichte bossen en wijde rivieren. 35% van het natuurlandschap wordt beschermd door de overheid, waarvan 10% bestaat uit het indrukwekkende Glacier National Park in de Rocky Mountains, dat jaarlijks 3 miljoen bezoekers trekt.

Op zondag 20 september om 21.00 uur

Documentaire 'Blood On The Wall'

'Blood On The Wall' volgt een karavaan migranten uit Centraal-Amerika die naar het noorden van de Verenigde Staten trekken, terwijl drugssmokkelaars drugs en geld vervoeren via dezelfde route. Elke dag proberen de Mexicanen gerechtigheid te vinden in deze chaos.

Op donderdag 24 september om 21.00 uur