Dit zie je in maart op HISTORY Channel

Met de bloedigste veldslagen, de grootste rampen en de slechtste schurken, neemt 'Curse of the Ancients' kijkers mee door de meest schokkende momenten uit de geschiedenis en brengt ze tot leven met Computergegenereerde afbeeldingen (CGI).

Van de ineenstorting van de bronstijd tot de Pest, elke aflevering duikt in enkele van de meest schokkende catastrofes in de geschiedenis.

We zien de massale vernietiging van grote natuurrampen zoals de overstroming van St. Lucia, waarbij 80.000 doden vielen, en de verwoestende Grote Hongersnood van 1315. De verhalen gaan ook over menselijke wreedheden, van de massaslachting van Karel de Grote in het Bloedbad van Verden tot de Mongoolse invasie van Polen. De afleveringen vertellen ook veel weetjes uit oude tijdperken - zoals het verhaal van de Viking-prinses die piraat werd, de paus wiens lijk werd berecht, en de transgender Romeinse keizer die verkleed als sekswerker door de straten slenterde.

In vijf bijzondere afleveringen, en met behulp van geavanceerde wetenschap van ‘s werelds beste experts, onthullen we de verborgen geheimen over de geschiedenis die we dachten te kennen.

CURSE OF THE ANCIENTS

Vanaf 29 maart op dinsdag om 21.25 uur

THE PROOF IS OUT THERE

Vanaf 21 maart op maandag om 20.30 uur

'The Proof is Out There' onderzoekt ‘s werelds meest mysterieuze video’s, foto’s en audio-opnames en gebruikt de beste technologieën en vraagt de beste experts om een geloofwaardig oordeel te vellen. Elke aflevering analyseert en doet uitspraken over verschillende schijnbaar onmogelijke dingen die ‘op film zijn vastgelegd’, waaronder gigantische beesten, UFO’s, apocalyptische geluiden, harige mensen, vermeende mutanten uit de diepte, samenzweringen en veel andere gevallen.

Presentator en ervaren journalist Tony Harris neemt niets als vanzelfsprekend aan in een zoektocht naar antwoorden, het opsporen van ooggetuigen, het onderwerpen van elke foto of film aan een reeks tests, het uitroepen van hoaxen en het vinden van het meest geloofwaardige bewijs in een poging om onze wereld beter te begrijpen.

SOVIET STORM: WWIII IN THE EAST

Vanaf 3 maart op donderdag om 20.30 uur

De veelgeprezen documentaireserie 'Soviet Storm: WWII In The East' vertelt het verhaal van het oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geproduceerd voor de Russische televisie, geeft het een ongekend Russisch perspectief op de meest beslissende en bloedige strijd tijdens de oorlog.

Dit was een conflict van duizelingwekkende schaal en wreedheid. Vier van de vijf Duitse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, stierven aan het oostfront. Het Rode Leger verloor tien keer zoveel soldaten als de westerse geallieerden samen. Het totaal aantal doden aan alle kanten bedroeg meer dan 30 miljoen, voornamelijk burgers. De oorlog werd door beide partijen gezien als een strijd om het bestaan. In dat licht waren Hitler en Stalin bereid verliezen op elke schaal te accepteren om de uiteindelijke overwinning te vieren.

'Soviet Storm' vertelt het verhaal van deze titanenstrijd. Met behulp van archieffilms en - foto’s, Computergegenereerde afbeeldingen en innovatieve reconstructies verkent deze epische serie de grootste veldslagen, belangrijke persoonlijkheden en beslissende wapens van de oorlog. Van de Duitse invasie van 22 juni 1941, ‘Operatie Barbarossa’ (de grootste militaire operatie in de geschiedenis), tot de brute gevechten buiten de poorten van Moskou, de barbaarse straatgevechten van Stalingrad en de lange, bloedige weg naar Berlijn; dit is het epische verhaal van ‘s werelds meest verwoestende conflict.

GREAT ESCAPES WITH MORGAN FREEMAN

Meer aflevering op maandag om 21.25 uur

'Great Escapes with Morgan Freeman' is een achtdelige serie van The HISTORY® Channel die wordt gepresenteerd en geproduceerd door Morgan Freeman. De vijfvoudig Academy Award®-genomineerde en eenmalige Academy Award®-winnende acteur speelde in honderden films en televisieseries. Een van zijn beroemdste en meest geliefde rollen was in 'The Shawshank Redemption', een film over de heldendaden van een groep gevangenen in de fictieve Shawshank State Penitentiary.

In deze serie onderzoekt Morgan levensechte gevangenissen die de aandacht van het publiek hebben getrokken. We krijgen een persoonlijk beeld van waar de gevangenen mee te maken krijgen als ze proberen te ontsnappen. Beroemde ontsnappingen uit Alcatraz, Dannemora, Pittsburgh State Penitentiary en andere gevangenissen worden nagebootst met acteurs die sleutelrollen spelen en interviews van enkele van de gevangenen zelf, hun families, hun celgenoten en de bewakers en gevangenismedewerkers die probeerden de ontsnappingen te voorkomen. Naast de interviews en reconstructies, maakt de serie gebruik van nieuwe softwaretechnologie genaamd Unreal Engine om – erg waarheidsgetrouw - de gevangenissen zelf te reconstrueren.