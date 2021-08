Dit zie je in augustus bij Prime Video

'Cruel Summer' is een onconventionele serie die zich afspeelt gedurende drie zomers in de jaren '90, wanneer een mooie en populaire tiener vermist raakt, en een schijnbaar ongerelateerd meisje transformeert van een lief en onhandig buitenbeentje tot het populairste meisje van de stad, om uiteindelijk de meest verachte persoon van Amerika te worden.Elke aflevering wordt verteld vanuit wisselende POV's.

Geregisseerd door Max Winkler

Uitvoerend geproduceerd door Bert V. Royal en Tia Napolitano

Geproduceerd door Jessica Biel en Michelle Purple

Met in de hoofdrollen Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano en Sarah Drew

'Cruel Summer S1'

6 augustus 2021

'Modern Love S2'

13 augustus 2021



Een oude vlam wordt opnieuw aangewakkerd. Een test van vrienden vs. geliefden. Een nachtmeisje en haar dagjongen. Een romance met de ex van een ex. Een one night stand. Een onmogelijke belofte. Een geest van een verloren geliefde. Een verkenning van seksualiteit. Het achtdelige tweede seizoen van de populaire serie 'Modern Love' brengt een verzameling verhalen over relaties, connecties, verraad en onthullingen, tot leven. Elke aflevering laat de liefde zien in al zijn gecompliceerde en mooie vormen, allemaal geïnspireerd op ware gebeurtenissen uit de geliefde New York Times-column: Modern Love.

Geregisseerd en uitvoerend geproduceerd door John Carney

Geregisseerd door Andrew Rannells

Met in de hoofdrollen Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez, en Lulu Wilson.

'Nine Perfect Strangers S1'

20 augustus 2021

Gefilmd op locatie in Australië, speelt het drama zich af in een boutique health-and-wellness resort dat genezing en transformatie belooft. Negen gestreste stadsbewoners proberen op weg te gaan naar een betere manier van leven. De directrice van het resort, Masha (Kidman), waakt over hen tijdens deze tiendaagse retraite, een vrouw met een missie om hun vermoeide geesten en lichamen nieuw leven in te blazen. Deze negen vreemdelingen hebben echter geen idee wat hen te wachten staat.

Geregisseerd door Jonathan Levine

Geschreven door David E Kelley en John Henry Butterworth

Met in de hoofdrollen Nicole Kidman en Per Saari voor Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson en Steve Hutensky voor Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen en Liane Moriarty.

'The Green Knight'

21 augustus 2021

Sir Gawain wordt door Koning Arthur op pad gestuurd om de confrontatie aan te gaan met The Green Knight, een monsterlijke, smaragdgroene ridder die al menig held op de knieën dwong. Om dat te kunnen doen, moet hij verschillende obstakels overwinnen, terwijl bovennatuurlijke krachten zijn tocht lijken te bedreigen.

Geregisseerd door Tanya Wexler

Geschreven door Scott Wascha

Met in de hoofdrollen Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer, Susan Sarandon en Stanley Tucci

'Kevin Can F**K Himself S1'

27 augustus 2021



'Kevin Can F**K Himself' volgt het verhaal van Allison McRoberts (Murphy), een vrouw waarvan we allemaal opgroeiden in de veronderstelling dat we haar kenden: het prototype van de Sitcom Wife. Ze is mooi en kan tegen een grapje, zelfs als het tegen haar gericht is, en ze is getrouwd met een man die een huwelijks loterij gewonnen moet hebben. We volgen haar terwijl ze eindelijk wakker wordt en in opstand komt tegen de onrechtvaardigheden in haar leven. 'Kevin Can F**K Himself' breekt met conventies en mengt multi-camera komedie met single-camera realisme om ons de vraag te laten stellen, wie en wat hebben we al die jaren uitgelachen?

Gemaakt door Valerie Armstrong

Uitvoerend geproduceerd door Rashida Jones en Will McCormack via Le Train Train ('Claws', 'A to Z').

Showrunner en uitvoerend producent Craig DiGregorio

Met in de hoofdrollen Annie Murphy, Mary Hollis Inboden, Eric Petersen, Alex Bonifer, Brian Howe, Raymond Lee

ANDERE RELEASES IN AUGUSTUS 2021

'Body Brokers' - 01.08.2021

'Head Above Water' - 06.08.2021

'Bigfoot Family' - 07.08.2021

'Star Trek: Lower Decks S2' - 13.08.2021

'All My Life' - 14.08.2021

'Batman: Soul Of The Dragon' - 17.08.2021

'Borat Specials' - 27.08.2021

'Borat's American Lockdown & Debunking Borat' - 27.08.2021

'Fernando S2' - 27.08.2021