Dit zie je binnenkort op National Geographic

Twintig jaar na de aanslagen van 9/11 doet de historische documentaireserie '9/11: One Day in America' uitgebreid verslag van die noodlottige dag, aan de hand van archiefmateriaal en nieuwe interviews met ooggetuigen.

Vanaf 29 augustus 4 opeenvolgende avonden van 21.00 tot 23.00 uur op National Geographic.

Nike Alberto Salazar

Het grootste hardloopteam dat ooit is samengesteld, werd opgeschrikt toen hun coach, de legendarische Alberto Salazar, een dopingverbod van vier jaar kreeg met betrekking tot alle coachingactiviteiten. Salazar's stal van wereldkampioenen en nationale teamelites werden voor de leeuwen gegooid net toen hun races zouden plaatsvinden. Ondertussen werden tegenstanders en fans over de hele wereld woedend, hetzij door Salazar als een plaag voor de sport te belasteren, hetzij door hem te verdedigen als de grootste coach aller tijden, die slechts het geringste bewijs tegen hem had.

Want, inderdaad, geen van de atleten van Salazar in de afgelopen decennia, en ondanks duizenden drugstests, had ooit een positieve testuitslag. Waar het op neer kwam was dat de Amerikaanse Antidopingvereniging (USADA) haar oordeel had gegeven en geen krimp gaf. Salazar moest weg. Binnen een week werd The Nike Oregon Project (NOP) ontbonden. Twee weken later was tevens de CEO van Nike, Mark Parker, weg.

Deze film onthult de waarheid over wat er werkelijk is gebeurd. Het laat beide kanten van dit verhaal zien, inclusief die van Nike en Salazar, evenals de atleten en degenen die geloven dat een grens is overschreden.

Op 1 augustus om 21.30 uur op National Geographic.

'De Wilde Stad'

'De Wilde Stad' schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, dat van de onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten. Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijk als een oerbos of nieuwe wildernis. De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. De forenzende patatmeeuw en de vinexvos zijn net zo wild en bijzonder als de zeehond en de panda.

Op 18 augustus om 22.00 uur op National Geographic.

'Back to Chernobyl'

De kernramp in Tsjernobyl was de grootste technologische ramp in de menselijke geschiedenis. Bijna 35 jaar later gaan we terug naar ground zero, terug naar de spookstad Pripyat in het noorden van Oekraïne met overlevenden van de ramp. Onder de overlevenden bevinden zich een senior ingenieur die deel uitmaakte van het bouwteam van de reactor, een kraamarts in een ziekenhuis, een 11-jarig meisje dat werd geëvacueerd uit Pripyat, een brandweerman bij kerncentrale nummer 4 en een officier die verantwoordelijk was voor het weghalen van radioactief afval van het reactordak. Terwijl we een aantal van hen meenemen en voor het eerst terugkeren naar hun verwoeste huizen die ze achterlieten, delen ze hun persoonlijke verhalen en duiken ze diep in hun trauma's terwijl ze proberen uit te leggen wat er tijdens deze historische gebeurtenis is gebeurd en wat hun rol was. Met indrukwekkend, nooit eerder vertoond archiefmateriaal dat in huizen verborgen werd gehouden, vertelt deze visuele, spannende en emotionele documentaire de kleine intieme verhalen achter een groot historisch drama.

Op 25 augustus om 22.00 uur op National Geographic.

Nieuw seizoen van 'Drain the Oceans'

Nieuw seizoen van deze unieke serie over avonturen onder water. Ambitieus onderzoek, wetenschappelijke ontwikkelingen en vernieuwende technologie onthullen ongekende mysteries onder water.

Vanaf 2 augustus elke maandag om 22.00 uur op National Geographic.

'Critter Fixers: Country Vets'

100 mijl ten zuiden van Atlanta bezitten Dr. Hodges en Dr. Ferguson het Critter Fixer Veterinary ziekenhuis. Met hun liefdevolle mederwerkers behandelen zij samen meer dan 20.000 patiënten.

Vanaf 4 augustus, elke woensdag om 20.00 uur op National Geographic.

Nieuwe serie: 'Storm Rising'

'Storm Rising' is een baanbrekende serie die een heel jaar lang de meest epische stormen ter wereld in één seizoen verpakt. Van tornado's in maart in de VS tot modderstromen in december in Midden-Amerika. We sluiten ons aan bij stromjager Reed Timmer en zijn team terwijl hij rechtstreek de woede van moedernatuur ingaat om 's werelds gevaarlijkste weersomstandigheden te ontrafelen terwijl zemplaatsvinden.

Vanaf 8 augustus, drie zondagavonden om 21.30 uur op National Geographic.

'Airport Security Rome'

Op het drukste vliegveld van Italië, Rome's Fiumicino, strijdt de politie dag en nacht tegen misdaad, zoals illegale immigranten. Drugs, valse paspoorten en gestolen parfum is hier dagelijkse kost.

14, 21 en 28 augustus om 18.00 uur op National Geographic.

'Cold War Armageddon'

'Cold War Armageddon' brengt het spanningsconflict tot leven dat wordt aangewakkerd door een nucleaire wapenwedloop tussen wereldwijde supermachten. 'Cold War Armageddon' vertelt de dramatische verhalen toen de wereld werd vernietigd door propagandagevechten en paranoia.

Vanaf 21 augustus elke zaterdagavond om 21.00 uur op National Geographic.