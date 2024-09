Dit kan je in september streamen op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en veel meer, waaronder exclusieve Disney+ Originals. We geven je graag een overzicht.

IN VOGUE: THE 90S

Originele serie

Volume I (Episodes 1-3) - 13 september

Volume II (Episodes 4-6) - 20 september

In de jaren 90 stapte haute couture van de catwalk af en de mainstreamcultuur in. Deze iconische serie, waarin naast Vogue's Anna Wintour en Edward Enninful grote namen uit de mode-, film- en muziekwereld aan bod komen, belicht het verhaal van de beroemdste momenten uit de mode- en popcultuur in de jaren 90.

AGATHA ALL ALONG

Originele serie van Marvel Television

Stream vanaf 19 september

In première met de 2 eerste afleveringen

De beruchte Agatha Harkness voelt zich machteloos nadat een verdachte goth Teen haar bevrijdt uit een verwrongen betovering. Haar interesse wordt gewekt wanneer hij haar smeekt hem mee te nemen op de legendarische Witches' Road, een magische reeks beproevingen die - als ze worden overleefd - heksen beloont met wat ze nodig hebben. Samen vormen Agatha en de mysterieuze Teen een wanhopige heksenkring en gaan ze op weg op The Road.

THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES

Originele serie

Stream vanaf 6 september

Alle afleveringen beschikbaar

De scandaleuze wereld van een groep Mormoonse momfluencers implodeert wanneer ze verstrikt raken in een seksschandaal dat de internationale krantenkoppen haalt. En nu is hun zusterschap helemaal door elkaar geschud. Geloof, vriendschap en reputaties komen op het spel komen te staan.

CRIMINAL MINDS: EVOLUTION S17

Originele serie

Episodes 1-5 – 4 september

Episodes 6-10 – 11 september

'Criminal Minds: Evolution' en de BAU zijn terug met een gloednieuw seizoen. Het eliteteam van criminele profilers van de FBI werkt aan het ontrafelen van de geheimen achter 'Gold Star'. Ze worden gedwongen om samen te werken met hun pas opgesloten aartsvijand, Elias Voit, om een meedogenloze moordenaar in het hart van het mysterie te profileren. Samenzweringen wervelen binnen het Bureau en onthullen lang begraven geheimen.

Wist je dat?

Oproep aan alle fans van animate voor volwassenen! 'The Great North' keert terug op 25 september met het tweede deel van seizoen 4, net als 'Bob's Burgers' op 4 september met de laatste afleveringen van seizoen 14!

Benieuwd wat er gebeurt als het hele Star Wars-sterrenstelsel wordt opgeschud wanneer een gewone nerfherder, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), een krachtig artefact ontdekt in een verborgen Jedi-tempel? Stream 'Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy' vanaf 13 september!

Wat komt er nog naar Disney+ in september?

LEGO STAR WARS: REBUILD THE GALAXY

Stream vanaf 13 september

Alle afleveringen beschilkbaar

MARVEL'S HIT-MONKEY S2

Stream vanaf 9 september

Alle afleveringen beschikbaar

AYLA & THE MIRRORS

Stream vanaf 27 september

In première met 5 afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

HOW TO DIE ALONE S1

Stream vanaf 13 september

In première met 4 afleveringen, daarna wekelijks twee nieuwe afleveringen

BOB'S BURGERS S14

Stream nieuwe afleveringen vanaf 4 september

THE GREAT NORTH S4

Stream nieuwe afleveringen vanaf 25 september

SHE TAUGHT LOVE

Stream vanaf 27 september