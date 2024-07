Dit is het menu van Disney+ in augustus

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en veel meer, waaronder exclusieve Disney+ Originals.

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES

20th Century Studios Originele film

Stream vanaf 2 augustus

Regisseur Wes Ball blaast nieuw leven in de wereldwijde, epische franchise. De film speelt zich af in de toekomst, enkele generaties na het bewind van Caesar. In deze tijd zijn de apen de dominante soort die in harmonie samenleeft en zijn het de mensen die een leven in de schaduw leiden. Terwijl een nieuwe, tyrannieke apenleider zijn imperium opbouwt, maakt een jonge aap een aangrijpende reis die er voor zorgt dat hij alles wat hij heeft geleerd over het verleden in twijfel trekt. De keuzes die hij maakt zal de toekomst voor zowel apen als mensen bepalen.

Download hier de beelden

ONLY MURDERS IN THE BUILDING S4

Originele serie

Stream vanaf 27 augustus

Elke week een nieuwe aflevering

In het vierde seizoen van 'Only Murders in the Building' worstelt ons amateurpodcasttrio met de schokkende gebeurtenissen aan het einde van het derde seizoen rond Charles' stuntdubbelaar en vriendin Sazz Pataki. De vraag of zij of Charles het beoogde slachtoffer was leidt hun onderzoek helemaal naar Los Angeles, waar een Hollywoodstudio een film over de Only Murders-podcast voorbereidt. Wanneer Charles, Oliver & Mabel terugkeren naar New York, beginnen ze aan een nog epischere reis - waarbij ze de binnenplaats van hun gebouw doorkruisen om in de gecompliceerde levens van de bewoners van de West Tower van Arconia te duiken.

OCEANXPLORERS

National Geographic-serie

Stream vanaf 19 augustus

Alle afleveringen beschikbaar

Deze serie van James Cameron neemt het publiek mee aan boord van de OceanXplorer, het meest geavanceerde onderzoeksschip ooit gebouwd, om de verste grenzen van de wereldzeeën te onderzoeken. Gewapend met geavanceerde technologie begint een speciaal uitgekozen team van onverschrokken ontdekkingsreizigers en wetenschappers aan een wereldwijde odyssee om enkele van de grootste mysteries van de oceaan op te lossen aan de hand van het leven van de dieren en hun ecosystemen.

ARE YOU SURE?!

Originele serie

Stream vanaf 8 augustus

In première met de eerste 2 afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

Wanneer Jimin en Jung Kook van BTS samen zijn, ontstaat er chaos en vreugde! In de zomer van 2023 beginnen ze aan een onvergetelijke reis voorafgaand aan hun militaire dienstplicht. Hun onvoorspelbare avontuur 'Are You Sure?!' zit vol verrassingen. Zullen Jimin en Jung Kook hun reis veilig voltooien?

THE SUPREMES AT EARL'S ALL-YOU-CAN-EAT

Searchlight Pictures Originele film

Stream vanaf 23 augustus

De beste vriendinnen Odette, Clarice en Barbara Jean - 'The Supremes' - delen een onbreekbare band door tientallen jaren samen de stormen van het leven te trotseren. Nu, door nieuwe vormen van liefdesverdriet, wordt het trio op de proef gesteld tijdens hun meest uitdagende tijden tot nu toe.

SOLAR OPPOSITES S5

Stream vanaf 12 augustus

Alle afleveringen beschikbaar

THE ZONE: SURVIVAL MISSION S3

Stream vanaf 7 augustus

In première met de eerste 3 afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

THE TYRANT S1

Stream vanaf 14 augusuts

Alle afleveringen beschikbaar

MISSION: YOZAKURA FAMILY S1

Stream nieuwe afleveringen vanaf 21 augustus

9-1-1 S6

Stream vanaf 7 augustus

Alle afleveringen beschikbaar

STATION 19 S6

Stream vanaf 21 augustus

Alle afleveringen beschikbaar

STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES S2

Stream vanaf 14 augustus

KARSU'S TURKSE KEUKEN S1-2

Stream vanaf 28 augustus

MILJUSCHKA BAKT S1-2

Stream vanaf 28 augustus

DE STREKEN VAN WIM S1-2

Stream vanaf 28 augustus