Dit is het aanbod van Disney+ in juni

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en veel meer, waaronder exclusieve Disney+ Originals. Dit zie je in juni.

In 1972 is Karl Lagerfeld 38 en draagt hij nog niet zijn iconische kapsel. Hij is een confectieontwerper, onbekend bij het grote publiek. Wanneer hij de zwoele Jacques de Bascher, een ambitieuze en verontrustende jonge dandy, ontmoet en verliefd op hem wordt, durft de uiterst mysterieuze modeontwerper het op te nemen tegen zijn vriend (en rivaal) Yves Saint Laurent, een haute couture-genie gesteund door de geduchte zakenman Pierre Bergé. Glamour, ego-strijd, extravagante feesten en destructieve passie: ontdek hoe Karl Lagerfeld een legende werd.

'The Acolyte' onderzoekt een stelsel vol geheimen en duistere krachten, en niet alles is wat het lijkt.

Het verhaal van de iconische pionier die wereldwijd bekend is onder haar initialen DVF. Kind van een overlevende van de Holocaust, Prinses via haar huwelijk en oprichter van een modemerk. Met interviews met Oprah Winfrey, Marc Jacobs, Hillary Rodham Clinton en meer.

'Clipped' duikt in de racistische opmerkingen van een beruchte NBA-eigenaar die werden vastgelegd op tape en over de hele wereld te horen waren. De serie is gebaseerd op de populaire 'ESPN 30 for 30'-podcast 'The Sterling Affairs' en toont de gevolgen van een slecht functionerende basketbalorganisatie en een nog slechter functionerend huwelijk. Tevens toont de serie de impact die de tape heeft gehad op de mensen die, ondanks dat ze onderdeel waren van het meest vervloekte team van de competitie, toch probeerden te winnen.

In 2020 sloegen Rob McElhenney en Ryan Reynolds de handen ineen om de vijfdeklas voetbalclub uit Wrexham te kopen, met de hoop om van de club een succes te maken. De wereld merkte het op en er kwam verandering. Na 15 pijnlijke seizoenen in de National League is de club eindelijk weer gepromoveerd naar de Engelse Football League. Zal Wrexham AFC de uitdaging aankunnen en weer groots worden?

De nieuwe spionagethrillerserie 'The Veil' van FX, die de verrassende en beladen relatie tussen twee vrouwen onderzoekt die een dodelijk spel van waarheid en leugens spelen op de weg van Istanbul naar Parijs en Londen, is nu beschikbaar om te streamen.

Krijg je geen genoeg van boekverfilmingen? De nieuwe serie 'Queenie' is gebaseerd op de bestseller van Candice Carty-Williams. Alle afleveringen zijn vanaf 7 juni beschikbaar.

