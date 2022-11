Dit is de maand december op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je hier een overzicht van wat in december op het programma staat.

'Amsterdam', van 20th Century Studios, New Regency en de gerenommeerde filmmaker David O. Russell, is een origineel misdaadepos gebaseerd op feiten en fictie. De film vertelt het verhaal van drie goede vrienden die zich in het middelpunt bevinden van een van de meest schokkende en geheime complotten in de Amerikaanse geschiedenis. In de film schitteren Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, met Rami Malek en Robert De Niro.

28 december

Exclusief op Disney+

AMERICAN HORROR STORY: NYC S11 [18+]

Originele serie

In 'American Horror Story: NYC' neemt het aantal mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen in de stad toe. Ondertussen doet een dokter een angstaanjagende ontdekking en wordt een lokale verslaggever het nieuws van morgen. 'American Horror Story: NYC' is het elfde seizoen van de bekroonde serie van Ryan Murphy en Brad Falchuk.

14 december

Première met dubbele aflevering

LA ÚLTIMA [16+]

Disney+ Original serie

'La Última' volgt de ups en downs in de relatie tussen Candela en Diego, terwijl we hen volgen op een reis door liefde, vriendschap en de strijd om hun weg te vinden in de wereld. In de serie schitteren Miguel Bernardeau, één van de meest veelbelovende jonge Spaanse acteurs ('Josefina', 'Élite', 'Todo lo otro') als Diego, en Aitana, de muzikale sensatie van het moment en de belangrijkste popartiest in Spanje ('Mariposas', 'Formentera', 'Mon Amour - Remix', 'En el coche'), als Candela. Dit is ook Aitana's acteerdebuut.

2 december

HET LEVEN VAN EEN LOSER: VETTE PECH

Disney+ Original film

De fratsen van de hopeloos onzekere en onhandige scholier Bart Botermans gaan door in 'Het Leven van een Loser 2: Vette Pech', met deze keer de nadruk op zijn ingewikkelde relatie met zijn oudere broer Rick. Rick, een student in het middelbaar, is lui en ongedisciplineerd en besteedt veel te veel tijd aan repeteren met zijn rockband Folle Luyer. En hoewel hij Bart graag kwelt, houdt hij diep vanbinnen uiteindelijk wel heel veel van zijn jongere broer.

2 december

Exclusief op Disney+

NATIONAL TREASURE: EDGE OF HISTORY [12+]

Disney+ Original serie

Het leven van Jess Valenzuela wordt op zijn kop gezet wanneer een raadselachtige onbekende haar een aanwijzing geeft naar een eeuwenoude schat die mogelijk verband houdt met haar lang overleden vader. Jess heeft een gave voor het oplossen van puzzels, en haar vaardigheden worden op de proef gesteld wanneer zij en haar vrienden een reeks aanwijzingen volgen die verborgen zijn in Amerikaanse artefacten en monumenten. Maar kan Jess een antiekhandelaar te slim af zijn in deze race om de grootste verloren schat uit de geschiedenis te vinden en de waarheid over het verleden van haar familie te ontdekken?

14 december

Première met dubbele aflevering

VIER DE FEESTDAGEN MET DISNEY+

WEEKEND FAMILY CHRISTMAS SPECIAL

[0+]

Stream vanaf 9 december

PENTATONIX: AROUND THE WORLD FOR THE HOLIDAYS [0+]

Stream vanaf 2 december

THE SANTA CLAUSES

Elke week een nieuwe aflevering

HOME ALONE-COLLECTIE [6+]

Stream nu alle 'Home Alone'-films

THE MUPPET CHRISTMAS CAROL [0+]

30e verjaardag

Stream nu

THE HIP HOP NUTCRACKER

Stream nu

LEGO STAR WARS HOLIDAY SPECIAL [6+]

Stream nu

ICE AGE: A MAMMOTH CHRISTMAS [6+]

Stream nu

DIE HARD-COLLECTIE

[16+]

Stream nu alle "Die Hard"-films

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL:

THE HOLIDAY SPECIAL [0+]

Stream nu