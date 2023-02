Dit heeft Disney+ in februari te bieden

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een maandelijkse update over aankomende Disney+ Originals, gloednieuwe afleveringen en de nieuwste blockbusters.

FLEISHMAN IS IN TROUBLE [18+]

Originele serie

'Fleishman is in Trouble' is het verhaal van de onlangs gescheiden 41-jarige Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) die in de nieuwe wereld van daten via apps duikt. En dat met een succes dat hij nooit kende in zijn jeugd, voordat hij trouwde na zijn studie geneeskunde. Maar net aan het begin van zijn eerste zomer vol seksuele vrijheid verdwijnt zijn ex-vrouw Rachel (Claire Danes.) Ze laat hem achter met de 11-jarige Hannah (Meara Mahoney Gross) en de negenjarige Solly (Maxim Swinton). Zonder spoor van waar ze is en of ze van plan is terug te keren. Terwijl hij het ouderschap, de terugkeer van oude vrienden Libby (Lizzy Caplan) en Seth (Adam Brody), een potentiële langverwachte promotie in het ziekenhuis - en alle vrijgezelle vrouwen in Manhattan - in evenwicht houdt, realiseert hij zich dat hij nooit zal kunnen achterhalen wat er met Rachel is gebeurd, totdat hij eindelijk onder ogen kan komen wat er om te beginnen met hun huwelijk is gebeurd.

22 februari

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER [12+]

In 'Black Panther: Wakanda Forever' van Marvel Studios vechten koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) en de Dora Milaje (onder wie Florence Kasumba) om hun natie na de dood van koning T'Challa te beschermen tegen vijandige wereldmachten. De inwoners van Wakanda moeten samenwerken met Nakia (Lupita Nyong'o) en Everett Ross (Martin Freeman) in hun strijd voor een nieuwe toekomst voor het koninkrijk van Wakanda. Met Tenoch Huerta als Namor, koning van een verborgen onderzeese natie, heeft de film ook Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena en Alex Livinalli in de hoofdrollen.

1 februari

WU-TANG: AN AMERICAN SAGA S3 [16+]

Originele serie

Na de release van hun debuutalbum en hun aanhoudende succes, volgen we de Wu-Tang Clan gedurende hun vijfjarenplan, waarbij ze verschillende uitdagingen aangaan en overwinnen. Ieder lid volgt zijn eigen weg om te ontdekken waar hij thuishoort in de muziekwereld. RZA vindt het moeilijk om zijn belofte aan zijn Wu-broers na te komen. Wanneer geld, roem, ego en zaken de groep uit elkaar dreigen te trekken, moeten ze een manier vinden om samen te blijven werken en zo hun succes veilig te stellen

15 februari

Elke week een nieuwe aflevering

MOBILE 101 [12+]

'Mobile 101' is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het verhaal van de riskante en onzekere eerste stappen van een Fins elektronicabedrijfje dat een wereldwijde gigant in de mobiele telefoonindustrie zou worden. In 1988 is Nokia een klein elektronicabedrijf dat hoopt de wereld te veroveren met zijn nieuwe mobiele telefoontechnologie. Katarina en Aki, idealistische en ambitieuze jonge advocaten, worden geconfronteerd met een internationale rechtszaak wanneer de Amerikaanse gigant Motorola Nokia aanklaagt voor patentschendingen. Tegelijkertijd wil Nokia-ingenieur Risto een betere en kleinere mobiele telefoon ontwerpen, de 101, die de wereld voor altijd zal veranderen.

15 februari

Alle afleveringen beschikbaar

J-HOPE IN THE BOX

Muziekdocumentaire

j-hope is de eerste Koreaanse artiest die als hoofdact optreedt op 's werelds grootste muziekfestival: 'Lollapalooza' in Chicago. Na enorme successen met de wereldberoemde groep BTS, stelt hun hoofddanser en rapper zijn eerste officiële soloalbum voor. Ondanks zorgen over zijn identiteit als soloartiest neemt j-hope een sprong in het diepe om de wereld als zichzelf te begroeten. Deze documentaire volgt 200 dagen lang het dagelijkse leven van de artiest j-hope. Vanaf de productie van soloalbum 'Jack In The Box' en listening party, tot aan zijn debuut op het podium van 'Lollapalooza'.

17 februari

THE NET: PROMISED LAND [12+]

Strafrechtadvocate Lea Brandstätter moet er getuige van zijn hoe haar vriend, de succesvolle voetbalscout David Winter, om het leven komt bij een ongeval. Lea zou graag vreedzaam om Davids dood hebben gerouwd als het niet had geleken dat David op de vlucht was voor iemand. Daarnaast is er de vreemde ontmoeting met de hooligan Marcel Fork. Marcel verloor op dezelfde dag zijn beste vriend die werd doodgestoken door vreemden in het voetbalstadion, slechts een paar meter verwijderd van waar David zijn ongeluk kreeg. Is er een verband? Lea en Marcel vormen een onwaarschijnlijk trio met Lea's mentor Christina die de schuldige achter de doden wil vinden. Ze raken dieper en dieper verwikkeld in een wereld van meedogenloze hebzucht en macht. Het pad leidt onverwachts naar de hoogste kringen in het voetbal.

1 februari

Alle afleveringen beschikbaar

THE PROUD FAMILY: LOUDER AND PROUDER S2 [9+]

Disney+ Original serie

Het langverwachte vervolg op de bejubele serie. In 'The Proud Family Louder And Prouder' volgen we de avonturen en problemen van de nu veertienjarige Penny Proud en haar familie die vol liefde en hilariteit navigeren door de moderne tijd. 2020 brengt een nieuwe carrière voor moeder Trudy, nieuwe wilde dromen voor vader Oscar en een hoop nieuwe uitdagingen voor Penny, inclusief een sociaal bevlogen woke buurmeisje dat vindt dat Penny nog een hoop te leren heeft.

1 februari

Alle afleveringen beschikbaar

FEEL THE LOVE... OR DON'T!

Op 14 februari kunnen romantici op Disney+ de Valentijnscollectie streamen. Of heb je net genoeg van romantiek? Dan zijn onderstaande films en series over vriendschap en het vieren van onafhankelijkheid de perfecte anti-Valentijnsstream!

OOK OP DISNEY+ IN FEBRUARI

THE HAIR TALES

Stream vanaf 15 februari

BRUISER

Stream vanaf 24 februari

CALL IT LOVE

Stream vanaf 22 februari

CRIMINAL MINDS: EVOLUTION [16+]

Stream vanaf 15 februari

DUG DAYS: CARL'S DATE [0+]

Stream vanaf 10 februari

RECEP IVEDIK 7

Stream vanaf 10 februari