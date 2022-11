Disney+ wordt nieuwe thuishaven van 'Doctor Who' buiten UK en Ierland

BBC en Disney Branded Television zijn een alliantie aangegaan om 'Doctor Who' om te vormen tot een wereldwijde franchise voor het Britse publiek en de rest van de wereld.

Met een gedeelde creatieve visie zullen ze deze typisch Britse show op een ongekende schaal aan toekomstige generaties aanbieden, met Disney+ als exclusieve thuisbasis voor nieuwe seizoenen van 'Doctor Who' buiten het VK en Ierland. De aankondiging werd gedaan door de volgende 'Doctor Who', Ncuti Gatwa.

De nieuwe afleveringen gaan vanaf eind 2023 in première op de BBC en Disney+ voor fans over de hele wereld. De show wordt in Wales geproduceerd door Bad Wolf met BBC Studios Production.

Showrunner Russell T Davies: 'Ik hou van deze show, en dit is het beste van twee werelden - met de visie en vreugde van de BBC en Disney+ samen kunnen we de TARDIS over de hele planeet lanceren, een nieuwe generatie fans bereiken terwijl we onze traditionele thuisbasis stevig op de BBC in het Verenigd Koninkrijk houden.'

Charlotte Moore, BBC's Chief Content Officer zegt: 'We zijn verheugd om dit spannende wereldwijde partnerschap met Disney aan te kondigen, die de perfecte partners zijn om deze zeer Britse show naar de rest van de wereld te brengen. De visie van Russell T Davies voor 'Doctor Who' is altijd buitenaards geweest en we zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat het publiek over de hele wereld de kans krijgt om te genieten van de epische avonturen van de Doctor met de omvang en ambitie die ze verdienen. De samenwerking met Disney zal de show naar nog grotere hoogten tillen en een nieuw publiek bereiken, dus het is een uiterst spannende tijd voor fans in het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld.'

Alisa Bowen, President, Disney+: 'We zijn enthousiast over de mogelijkheid om nieuwe seizoenen van deze geliefde franchise exclusief naar Disney+ te brengen en de show te introduceren aan de volgende generatie publiek in meer dan 150 markten over de hele wereld. De serie is een perfecte aanvulling op onze steeds groeiende catalogus van wereldwijde content die Disney+ tot de thuisbasis voor uitzonderlijke storytelling blijft maken.'

Ayo Davis, President, Disney Branded Television: ''Doctor Who' heeft in de afgelopen zes decennia de verbeelding van gezinnen over de hele wereld geboeid. We zijn zo enthousiast over deze samenwerking met de BBC, en de kans om deze iconische franchise - en de briljante visie van Russell T Davies - tot leven te brengen voor een enorm nieuw wereldwijd publiek. Pak je sonische schroevendraaiers en bereid je voor op een reis door tijd en ruimte!'

Rebecca Glashow, CEO, Global Distribution, BBC Studios: 'We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met een partner die onze visie en ambitie deelt voor een van de meest iconische shows in de Britse tv-geschiedenis. Dit is geweldig nieuws voor iedereen die van 'Doctor Who' houdt, en voor alle nieuwe fans die we via dit krachtige partnerschap zullen bereiken.'

Jane Tranter & Julie Gardner, Executive Producers en medeoprichters van Bad Wolf, zeggen: 'Dat 'Doctor Who' de steun krijgt van twee van de meest innovatieve en gerespecteerde media-organisaties ter wereld is een bewijs van de unieke drive en visie die aan de basis liggen van deze show. Bad Wolf is meer dan verheugd om opnieuw samen te werken met het genie dat Russell T Davies is en, met het spannende nieuwe partnerschap tussen de BBC en Disney, kunnen we samen nog grotere hoogten bereiken, door vanuit Wolf Studios Wales ambitieuze verhalen door tijd en ruimte te produceren voor een publiek over de hele wereld.'

De nieuwe afleveringen van 'Doctor Who' zullen in november 2023 te zien zijn, samen met de 60stee verjaardag en zullen exclusief op de BBC in première gaan voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. David Tennant zal gedurende drie specials de veertiende Doctor spelen, voordat Ncuti Gatwa de rol als vijftiende Doctor overneemt tijdens de feestdagen.