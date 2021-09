Disney+ Original 'Big Shot' terug op het veld met John Stamos voor tweede seizoen

Disney+ heeft het het tweede seizoen aangekondigd van de basketball dramedy 'Big Shot', met in de hoofdrol John Stamos in een ongelofelijke prestatie.

De serie is gecreëerd door David E. Kelley ('Big Little Lies'), Dean Lorey ('My Wife and Kids') en Brad Garrett ('Single Parents') en uitvoerend geproduceerd door Kelley, Lorey, Garrett en Bill D'Elia ('Chicago Hope') en zal voor het tweede seizoen de productie hervatten in 2022. Dean Lorey keert terug als showrunner. De Disneyserie wordt geproduceerd door ABC Signature.

'We zijn enorm verheugd dat 'Big Shot' terugkomt. De show heeft vele harten geraakt - John Stamos' genialiteit als Coach Marvyn Korn in het bijzonder - we kijken enorm uit naar het tweede seizoen en verder', verklaart medebedenker en uitvoerend producent David E. Kelley.

'Deze serie vertegenwoordigt alles wat Disney voor mij is - familie, inclusiviteit en eenheid. Maar in de kern gaat 'Big Shot' over lef en hart, en dat is wat Disney+ heeft laten zien door ons een tweede seizoen te geven. Ik zend veel liefde naar de critici en de fans die ons vanaf de zijlijn hebben aangemoedigd. Ik ben dankbaar dat ik Coach Korn mag blijven spelen, een man die leert vooroordelen los te laten en leert van een ongelooflijke groep vrouwen, die hem helpen te evolueren en te groeien. En toch heeft hij nog zoveel meer te leren... gelukkig krijgt hij die kans in het tweede seizoen. #grateful', zei John Stamos.

'Big Shot' vertelt het verhaal van Marvyn Korn (John Stamos) nadat hij uit zijn positie als hoofdcoach van een NCAA basketbalteam is gezet. Hij gaat aan de slag als coach op Westbrook, een prestigieuze middelbare privéschool, in de hoop om wat nog rest van zijn carrière en reputatie te redden. Naarmate de stoïcijnse coach Korn leert om meer empathie en kwetsbaarheid te tonen, wordt niet alleen de band met zijn spelers sterker, maar groeit hij ook als persoon en wordt hij de vader die hij zelf nooit had. Ondertussen leren de meisjes om zichzelf serieuzer te nemen en alles uit zichzelf te halen, zowel op het veld als daarbuiten.