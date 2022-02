Disney+ onthult de trailer van de originele thriller 'No Exit'

De trailer voor 20th Century Studios' ijzingwekkende suspense thriller 'No Exit' is nu beschikbaar. De film is vanaf 25 februari exclusief bij Star op Disney+ te streamen.

In 'No Exit' maakt Havana Rose Liu ('Mayday') haar hoofdroldebuut in een speelfilm als Darby, een jonge vrouw die op weg is naar een noodgeval in de familie en vast komt te zitten in een sneeuwstorm. Ze ziet zich genoodzaakt om op een parkeerplaats langs de snelweg met een groep vreemden te schuilen. Wanneer ze op een ontvoerd meisje in een busje op de parkeerplaats stuit, raakt ze verstrikt in een angstaanjagende strijd op leven of dood om erachter te komen wie van de vreemden de ontvoerder is.

De film is geregisseerd door Damien Power ('Killing Ground') naar een scenario van Andrew Barrer & Gabriel Ferrari ('Ant-Man and the Wasp"' gebaseerd op Taylor Adams' roman uit 2017 en geproduceerd door PGA Award winnaar Scott Frank ('The Queen's Gambit'). In de thriller schitteren Havana Rose Liu, Danny Ramirez ('The Falcon and the Winter Soldier', 'Top Gun: Maverick'), David Rysdahl ('Nine Days'), Dale Dickey ('Winter's Bone'), Mila Harris ('Young Dylan') en Dennis Haysbert ('Breakthrough').

'No Exit', vanaf 25 februari bij Star op Disney+.