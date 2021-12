Disney+ onthult de eerste beelden van de nieuwe limited serie 'The Dropout'

Foto: Disney+ - © The Walt Disney Company Benelux 2021

Geld. Romantiek. Tragedie. Bedrog. De limited serie 'The Dropout' over Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) en Theranos is een ongelooflijk verhaal over ambitie en roem die vreselijk zijn misgegaan.