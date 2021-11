Disney+ lanceert nieuwe Original serie 'Dopesick'

Vrijdag gaat op Disney+ de langverwachte nieuwe dramaserie 'Dopesick' met in de hoofdrollen Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever en Rosario Dawson in première.

De achtdelige originele serie gaat exclusief in première op Disney+ Day, vrijdag 12 november, in België en Luxemburg.

Van uitvoerend producent Danny Strong, en met in de hoofdrol en uitvoerend geproduceerd door Michael Keaton, onderzoekt 'Dopesick' hoe één bedrijf de ergste drugsepidemie in de Amerikaanse geschiedenis veroorzaakte. De serie neemt kijkers mee naar het epicentrum van Amerika's strijd met opioïdenverslaving, van de bestuurskamers van Big Pharma tot een noodlijdende mijngemeenschap in Virginia tot de gangen van de DEA. Alle kansen trotserend, zullen helden tevoorschijn komen in een intense en spannende rit om de laffe krachten van het bedrijfsleven achter deze nationale crisis en hun bondgenoten neer te halen. De serie is gebaseerd op het bestsellerboek van de New York Times van Beth Macy.

In de achtdelige serie spelen Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever en Rosario Dawson mee. Gaststerren zijn onder meer Phillipa Soo en Jake McDorman.

'Dopesick' is geschreven door Emmy-winnaar Danny Strong ('Empire', 'Recount', 'Game Change') en geregisseerd door Oscar®-winnaar Barry Levinson ('Paterno', 'Rain Man'). Uitvoerende producenten voor 'Dopesick' zijn onder meer Strong, John Goldwyn ('Dexter'), Keaton, Levinson, Warren Littlefield ('The Handmaid's Tale', 'Fargo', 'The Old Man'), Beth Macy ('Dopesick') en Karen Rosenfelt ('Twilight'). 'Dopesick' wordt geproduceerd door 20th Television, een onderdeel van Disney Television Studios.