Disney+ kondigt seizoen 2 van 'Star Wars: The Bad Batch' aan

Disney+ kondigde het tweede seizoen aan van de veelgeprezen animatieserie 'Star Wars: The Bad Batch', die in 2022 van start gaat. 'Fans hebben enthousiast de actie en het drama van 'Star Wars: The Bad Batch' omarmd, en we zijn verheugd om zie hoe het Star Wars-geanimeerde universum zich blijft uitbreiden op Disney+', zegt Michael Paull, President van Disney+ en ESPN+.