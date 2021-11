Disney+ kondigt nieuw seizoen van 'The D'Amelio Show' aan

Disney+ heeft aangekondigd dat het een tweede seizoen van 'The D'Amelio Show' heeft besteld. In de originele docuserie spelen twee van de grootste sterren op sociale media: Dixie en Charli D'Amelio samen met hun ouders Marc en Heidi.

'De openhartigheid, charme en oprechte genegenheid die Marc, Heidi, Dixie en Charli met elkaar en met hun fans delen, pakte bij de kijkers en maakte van 'The D'Amelio Show' een hit', zegt Rob Mills van Walt Disney Television. 'Terwijl we uitkijken naar een tweede seizoen, zijn we verheugd om te zien hoe ze nieuwe uitdagingen aangaan terwijl ze hun dromen najagen.'

In een gezamenlijke verklaring zeggen uitvoerende producers Eli Holzman en Aaron Saidman: 'Dit jaar heeft de familie D'Amelio het publiek over de hele wereld gecharmeerd met een eerlijke en oprechte kijk op hun dagelijks leven. We zijn verheugd dat de serie terugkeert voor een tweede seizoen en dat kijkers Charli, Dixie, Marc en Heidi aan een nieuw hoofdstuk kunnen zien beginnen terwijl ze door het leven in de Hollywood-schijnwerpers navigeren.'

In het eerste seizoen volgde 'The D'Amelio Show' het gezin in hun overgang van relatieve onbekendheid en een schijnbaar normaal leven naar succes van de ene op de andere dag en in de Hollywood-schijnwerpers te worden geduwd, terwijl Marc, Heidi, Dixie en Charli voor nieuwe uitdagingen en kansen stonden. Ze hadden het zich niet kunnen voorstellen. Charli, die op 16-jarige leeftijd een van de grootste beroemdheden werd met meer dan 150 miljoen volgers en nummer 1 op het TikTok-platform in minder dan een jaar, heeft de wereld binnen handbereik en werkt aan het combineren van roem en gezinsleven met dansen, hardlopen, een ontluikend imperium, nieuwe vrienden in LA en online strijden tegen de nee-zeggers.

Haar zus, Dixie, nu 20 én met meer dan 80 miljoen volgers, heeft een van de snelstgroeiende YouTube-kanalen en staat in de Top 10 van meest gevolgde makers op TikTok. Dixie streeft nu naar een muziekcarrière in LA. Voor mama Heidi en papa Marc was het opvoeden van tieners al moeilijk genoeg voordat ze een internationale verhuizing toevoegden, de dromen van hun dochters ondersteunen en hun best doen om als gezin dicht bij elkaar te blijven en hun kinderen te beschermen.

'The D'Amelio Show' is uitvoerend geproduceerd door Eli Holzman en Aaron Saidman namens The Intellectual Property Corporation (IPC), een Industrial Media Company, en Sara Reddy, die ook optreedt als showrunner.