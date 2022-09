Disney+ kondigt datum aan voor de veelgeprezen serie 'The Bear'

Disney+ heeft bevestigd dat het eerste seizoen van de veelgeprezen originele serie 'The Bear' op 5 oktober wordt gelanceerd op het streamingplatform in België. Alle 8 afleveringen zullen meteen beschikbaar zijn.

De serie vervoegt de geweldige herfstline-up op Disney+. Zo kan je deze herfst onder andere 'Andor' (21 september), 'The Kardashians' (22 september), 'The Old Man' (28 september) en 'Candy' (12 oktober) streamen.

'The Bear' volgt Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), een jonge kok die in de wereld van eersteklasse restaurants vertoeft. Carmen keert terug uit Chicago om de broodjeszaak van zijn familie – The Original Beef of Chicagoland – over te nemen na een hartverscheurend overlijden in de familie. Mijlenver van wat hij gewend is, moet Carmen een evenwicht zien te vinden tussen de verpletterende realiteit van een klein bedrijf hebben, zijn koppige keukenteam en de gespannen familieverhoudingen – en dat terwijl hij zelf worstelt met de zelfmoord van zijn broer.

'The Bear' gaat over eten, familie, de waanzin van hard werken, de schoonheid van het gevoel van urgentie en alle donkere, duistere schaduwkanten die daarbij komen kijken. Terwijl Carmy vecht om The Original Beef of Chicagoland én zichzelf te transformeren, werkt hij samen met een ongepolijste keukenploeg die na een tijdje toch als familie voelt.

Naast White schitteren ook Ebon Moss-Bachrach ('Richard ‘Richie’ Jerimovich'), Ayo Edebiri ('Sydney Adamu'), Abby Elliott ('Natalie ‘Sugar’ Berzatto'), Lionel Boyce ('Marcus'), Liza Colón-Zayas ('Tina'), Edwin Lee Gibson ('Ebraheim') en Matty Matheson ('Neil Fak') in deze comedyserie met afleveringen van een half uur.

'The Bear' werd gecreëerd door Christopher Storer (Ramy, Eighth Grade), die ook de rol van executive producer op zich neemt samen met Joanna Calo ('BoJack Horseman, 'Undone'), Hiro Murai ('Atlanta', 'Station Eleven') en Nate Matteson ('Station Eleven', 'The Choe Show') van Super Frog; producers Josh Senior en Tyson Bidner ('Ramy'), en Matty Matheson als co-producer. De serie wordt geproduceerd door FX Productions en werd verlengd met een tweede seizoen.Disney+ is beschikbaar voor slechts €8,99 per maand – zonder verborgen kosten en met de