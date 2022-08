Disney+ komt met nieuwe serie 'Wedding Season'

Disney+ heeft aangekondigd dat de eerste UK Original-serie, de romcom-actiethriller 'Wedding Season', exclusief in première gaat op de streamingdienst op Disney+ Day op donderdag 8 september.

De aankondiging ging gepaard met de onthulling van de eerste beelden van de gloednieuwe serie, die wereldwijd in première gaat op Disney+, Star+ in Latijns-Amerika en Hulu in de VS.

De serie vertelt het verhaal van Katie en Stefan die voor elkaar vallen op een bruiloft en een affaire beginnen, ondanks dat Katie al een verloofde heeft. Twee maanden later, op Katie's bruiloft, worden haar nieuwe echtgenoot en zijn hele familie vermoord. De politie denkt dat Stefan het heeft gedaan. Stefan denkt dat Katie het heeft gedaan. En niemand weet zeker wat de waarheid is...

De serie zit boordevol actie doorheen het VK en de VS terwijl Katie en Stefan op de vlucht slaan, waarbij ze allemaal proberen hun onschuld te bewijzen.

'Wedding Season' heeft als cast onder meer Rosa Salazar en Gavin Drea, met Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbrook en Omar Baroud.

De serie is geschreven door aanstormend scenarioschrijftalent Oliver Lyttelton ('Cheaters') en geregisseerd door George Kane ('Crashing'). Geproduceerd door Dancing Ledge Productions ('The Responder', 'The Salisbury Poisonings', 'New Pope') Executive Producers Chris Carey, Laurence Bowen en Toby Bruce; en Jax Media ('Russian Doll', 'Emily in Paris') Executive Producers Brooke Posch, Lilly Burns en Tony Hernandez, met Johanna Devereaux van Disney+.