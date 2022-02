discovery+ boekt records met Olympische Winterspelen Beijing 2022

Discovery ziet een recordaantal kijkers en hoge kijkers-engagement tijdens het uitzenden van de Olympische Winterspelen in Beijing op discovery+ en bij Eurosport. Ook is er een spectaculaire groei te zien in het aantal nieuwe betalende abonnees voor de streamingdienst van Discovery ten opzichte van PyeongChang 2018.

Discovery zond de Olympische Winterspelen Beijing 2022 uit in 50 Europese-markten met 11 nationale producties en verslaggeving in 19 verschillende talen. discovery+ en de digitale platformen van Eurosport waren de enige plekken om álles van de Olympische Winterspelen live en on-demand te bekijken.

Meer dan 1 miljard gestreamde minuten

In heel Europa bezochten meer dan 156 miljoen kijkers de Discovery platformen en werd er in totaal meer dan 1 miljard minuten aan olympische content de Europese huiskamers binnen gestreamd. Deze cijfers zijn bijna 20 keer hoger dan in 2018 tijdens de Olympische Winterspelen in PyeongChang. Acht keer meer kijkers ten opzichte van PyeongChang 2018 keken via discovery+ en de Eurosport streamingdiensten naar alle olympische actie in Beijing 2022. De Europese kijker consumeerde dubbel zoveel olympische content met een gemiddeld gebruik van 7 uur per kijker. Dezelfde trend was ook lineair te zien waarbij kijkers gemiddeld 24% langer keken naar de Winterspelen dan tijdens Pyeongchang 2018. Daarnaast bereikten de website Eurosport.com en de lokale Eurosport-websites meer dan het dubbele aan aantal bezoekers in vergelijking met de Olympische Winterspelen in 2018.

Algemene stijging in Discovery’s lineaire kijkcijfers

Voortbouwend op een sterke eerste week, bleef het gemiddelde lineaire publiek van Eurosport veerkrachtig en was het in lijn met de afgelopen wintereditie, ondanks de daling van het totale tv-gebruik sinds 2018. De marktaandelen op Discovery's free-to-air-netwerken in de Scandinavische markten bleven stijgen met pieken van 88% (Noorwegen), 83% (Zweden) en 82% (Finland). Eurosport-zenders zagen een aanzienlijk aantal kijkers en marktaandeel groeien in veel belangrijke markten - waaronder Polen (+36%), Roemenië (+23%) en Italië (+250%) - en Discovery's zenders, zowel voor free-to-air als voor pay-tv, realiseerden een algemene stijging in marktaandeel.

Jean-Briac Perrette, President & CEO, Discovery Streaming & International: 'De Olympische Winterspelen zijn een geweldig succes voor discovery+ en al onze kanalen en platformen in heel Europa. Discovery loopt voorop bij het internationaal uitrollen van streamingdiensten, maar behoudt tegelijkertijd óók een krachtige marktpositie in het traditionele televisie-landschap.'

Andrew Georgiou, President of Sports, Discovery: 'De Olympische Spelen zijn een uitstekend voorbeeld van hoe Discovery uniek is in zijn vermogen om het publiek en de betrokkenheid bij sport en de grootste evenementen ter wereld te vergroten. We maximaliseren ons ongeëvenaarde bereik en bieden de consument de mogelijkheid om te kijken waar en wanneer ze maar willen. Van discovery+ tot onze lineaire zenders en Eurosport-kanalen, alsmede live updates en nieuws via onze digitale en sociale platformen. De unieke Europese voetafdruk en schaal van Discovery, evenals ons gebruik van de nieuwste technologie, stelden ons in staat om de belangrijkste verhalen op de meest boeiende manier te vertellen.'

De Olympische Winter Spelen Beijing 2022 waren zichtbaar op discovery+ in Denemarken, Finland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd koninkrijk. In alle andere markten, behalve Rusland, waren de Olympische Spelen beschikbaar op Eurosport’s digitale platformen.