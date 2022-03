Discovery focust zondag op de oorlog in Oekraïne

Zondag 27 maart wordt de programmering bij Discovery aangepast en worden er drie documentaires uitgezonden die betrekking hebben op de oorlog in Oekraïne. De avond is bedoeld om duiding te geven en bewustwording te creëren.

De avond begint met de documentaire 'Zelenskyy: The Man Who Took On Putin': een indrukwekkend portret van de heldhaftige president Zelenskyy die in Oekraïne bleef om zijn land en volk te verdedigen. Daarna volgt in 'Escape From Irpin' het indringende verslag van journalist Michał Przedlacki, die speciaal naar Oekraïne vertrok om de wereld te vertellen wat er daar plaatsvond. Tot slot wordt de documentaire 'The Secrets of the Salisbury Poisonings' uitgezonden. Hierin wordt de brutale gifaanslag op de Russische dubbelspion Sergei Skripal in het Britse plaatsje Salisbury onder de loep genomen. Een aanslag die duidelijk in opdracht van Poetin moest zijn gebeurd.

'Zelenskyy: The Man Who Took On Putin', zondag 27 maart om 21.30 uur

President Volodymyr Zelenskyy verraste vriend en vijand door niet te vluchten tijdens de oorlog, maar door in Oekraïne te blijven en zijn land en volk te verdedigen. Met zijn indringende video’s op sociale media groeide zijn bekendheid en populariteit wereldwijd. Wie is deze man die het zo heldhaftig opneemt tegen Poetin? De documentaire zoomt in op zijn jeugd en leven voordat hij president werd in 2018.

'Escape From Irpin' | zondag 27 maart om 22.00 uur

Journalist Michał Przedlacki vertrok onlangs naar Oekraïne om van dichtbij verslag te doen van het Oekraïense leger, het verzet van de burgers en het grote gevaar waar de rest van de bevolking in Oekraïne mee te maken heeft door de Russische invasie. Een van de symbolen van deze gruwelijke oorlog was de verwoeste brug van Irpin (bij Kyjiv) die de enige uitgangsweg was voor de talloze vrouwen en kinderen om het oorlogsgeweld te ontvluchten.

'The Secrets of the Salisbury Poisonings' | zondag 27 maart om 22.30 uur

In 2018 werd de Russische dubbelspion Sergei Skripal in het Britse plaatsje Salisbury vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. De aanslag op Skripal moest wel georkestreerd zijn door Rusland dat de gifstof in de jaren zeventig ontwikkelde. Het liet het zien dat Rusland tot het uiterste wil gaan om dissidenten in het buitenland aan te vallen. In 'Secrets of the Salisbury Poisonings' spreken direct betrokkenen voor het eerst over deze zaak, onder wie de politiedetective die Skripals huis doorzocht en zo zelf ook het gif binnenkreeg.