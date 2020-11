'Dirty Jobs: Rowe'd Trip' en 'Moonshiners' woensdag op Discovery

Tijdens de coronacrisis werd weer eens duidelijk wat de echte vitale en essentiŽle beroepen zijn. Beroepen waar we als land bijna niet zonder kunnen, omdat dan alles stil zou vallen.

Vaak zijn dat ook de dirty jobs die maar weinigen willen doen of aandurven. Daarom brengt Mike Rowe een speciaal seizoen waarin hij terugkijkt op de meest bijzondere Dirty Jobs uit zijn lange loopbaan. Hij gaat daarvoor met zijn crew op een road trip (al noemt hij zelf uiteraard een Rowe’d Trip) en haalt daarbij herinneringen op aan de ontmoetingen met deze onverschrokken werkers. Mannen die in het riool werken, glazenwassen op extreme hoogte, windmolens repareren in de nok of treinrails aanleggen in de verzengende hitte van de woestijn. We zien de beelden waarbij Mike Rowe ook zelf meewerkte met dit soms smerige, soms hachelijke, soms zware, maar altijd belangrijke werk. En als vanouds geeft hij daar weer zijn droogkomische commentaar bij.

'Dirty Jobs: Rowe'd Trip', vanaf woensdag 4 november om 20.30 uur op Discovery.

'Moonshiners'

De eeuwenoude moonshine-traditie staat zwaar onder druk. Met de groeiende populariteit over de afgelopen jaren, volgde de toegenomen druk vanuit de overheid om de illegale drankenstokers aan te pakken, wat resulteerde in een verdubbeling van het aantal opsporingen. Ook het aanbod van legale moonshine door professionele destilleerders die een graantje (!) proberen mee te pikken van de hype maakt het voor de diehard moonshiner moeilijk om het hoofd boven water te houden. De club van clandestiene stokers wordt steeds kleiner nu dit seizoen weer een oude legendarische moonshiner komt te overlijden en met Tickle die nog steeds in de gevangenis zit (maar dit seizoen wel vrijkomt). De overgebleven moonshiners zien zich genoodzaakt om de handen ineen te slaan. Oude rivalen die moeten samenwerken, gaat dat wel goed? Kunnen ze gezamenlijk de moonshine-traditie levend houden?

'Moonshiners', vanaf woensdag 4 november 21.30 uur op Discovery.