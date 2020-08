Deze week op Apple TV+: seizoensfinale van 'Little Voice' en een nieuwe aflevering van 'Ted Lasso'

De seizoensfinale van de veelgeprezen serie 'Little Voice' van J.J. Abrams, Sara Bareilles en Jessie Nelson gaan deze vrijdag in première op Apple TV +.

En ook gaat de vierde aflevering van de wereldwijde hitcomedyserie 'Ted Lasso' in première.

'Little Voice' - seizoensfinale

'Little Voice' is een fris, intens romantisch verhaal van het bekroonde team van J.J. Abrams, Sara Bareilles en Jessie Nelson. Het is een liefdesbrief aan de diverse muzikaliteit van New York met in de hoofdrollen Brittany O'Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson en Chuck Cooper. De serie volgt Bess King, (O'Grady) een uniek getalenteerde artiest die worstelt om haar dromen waar te maken en tegelijkertijd afwijzing, liefde en gecompliceerde familieproblemen moet overwinnen. Met originele muziek van de voor een Grammy en Tony Award genomineerde Sara Bareilles, is dit een verhaal over het vinden van je authentieke stem - en de moed om die te gebruiken.

Mis de seizoensfinale niet! Er wordt een geheim onthuld over het verleden van Bess én ze ziet haar angsten onder ogen.

'Ted Lasso' - nieuwe aflevering

Jason Sudeikis speelt Ted Lasso, een universiteitsvoetbalcoach uit Kansas die is ingehuurd om een ​​professioneel voetbalteam in Engeland te coachen, ondanks het feit dat hij geen ervaring heeft met het coachen van voetbal. Naast de hoofdrol, fungeert Sudeikis als uitvoerend producent, naast Bill Lawrence ('Scrubs') via zijn Doozer Productions, in samenwerking met Warner Bros. Television en Universal Television, een divisie van NBCUniversal Content. Jeff Ingold van Doozer fungeert ook als uitvoerend producent met Liza Katzer als co-uitvoerend producent. De serie is ontwikkeld door Jason Sudeikis & Bill Lawrence & Joe Kelly & Brendan Hunt, en is gebaseerd op een reeds bestaand format / karakters van NBC Sports.

In de nieuwe aflevering van deze week, 'For the Children', organiseert Rebecca de jaarlijkse benefietactie van het team, waar Ted een verzoening organiseert tussen Roy en Jamie.

Binnenkort te zien:

'Long Way Up'

Met in de hoofdrol en uitvoerend geproduceerd door Ewan McGregor en Charley Boorman, brengt 'Long Way Up' de beste vrienden samen na meer dan een decennium sinds hun laatste motoravontuur rond de wereld. Ewan en Charley leggen 13.000 mijl af gedurende 100 dagen door 16 grensovergangen en 13 landen, beginnend vanuit de stad Ushuaia in het puntje van Zuid-Amerika, en ze reizen door de glorieuze en onderbelichte landschappen van Zuid- en Midden-Amerika in hun meest uitdagende expeditie tot nu toe, gebruikmakend van de allernieuwste technologie op de achterkant van hun prototype van elektrische Harley-Davidsons om bij te dragen aan de duurzaamheid van de planeet.

De eerste drie afleveringen van 'Long Way Up' gaan op vrijdag 18 september wereldwijd in première op Apple TV +, en wekelijks worden er nieuwe afleveringen uitgebracht.

Première op vrijdag 18 september

'Teheran'

Een nieuwe spionagethriller van 'Fauda'-schrijver Moshe Zonder die het uiterst spannende verhaal vertelt van een Mossad-agent die diep undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran die haar en iedereen om haar heen in groot gevaar brengt. Gemaakt door Moshe Zonder, Dana Eden en Maor Kohn, en geregisseerd door Daniel Syrkin. Zonder dient ook als schrijver naast Omri Shenhar. De serie is uitvoerend geproduceerd door Zonder, Dana Eden, Shula Spiegel, Alon Aranya, Julien Leroux, Peter Emerson en Eldad Koblenz; en geproduceerd door Donna en Shula Productions in samenwerking met Paper Plane Productions, met deelname van Cineflix Rights en Cosmote TV.

'Tehran' gaat wereldwijd in première op Apple TV + met de eerste drie afleveringen op 25 september, en nieuwe afleveringen gaan wekelijks in première, elke vrijdag.

Première vrijdag 25 september

'On The Rocks'

Een jonge moeder uit New York wordt geconfronteerd met plotselinge twijfels over haar huwelijk en werkt samen met haar eeuwige playboy-vader om haar man te volgen. Wat volgt is een sprankelend komisch avontuur door de stad, waarbij vader en dochter ondanks de ene omweg na de andere dichter bij elkaar komen. De veelgeprezen filmmaker Sofia Coppola geeft een licht tintje aan deze mix van een uitbundige liefdesbrief aan New York, een generatieclash-komedie over hoe we relaties anders zien dan onze ouders, en een grappige viering van de complicaties die moderne gezinnen met elkaar verbinden, zelfs als ze aan elkaar binden, soms met gekke knopen.

Laura (Rashida Jones) denkt dat ze een goed huwelijk heeft, maar wanneer haar man Dean (Marlon Wayans) laat op kantoor begint te werken, samen met een nieuwe collega, begint Laura het ergste te vrezen. Ze wendt zich tot de enige man waarvan ze vermoedt die inzicht heeft: haar charmante, impulsieve vader Felix (Bill Murray), die erop staat dat ze de situatie onderzoeken. Terwijl de twee 's nachts door New York sluipen, van uptown-feesten naar hotspots in de binnenstad, ontdekken ze dat hun eigen relatie in het hart van hun reis ligt.

Première op Apple TV+ in oktober