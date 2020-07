Deze week op Apple TV +

© Apple Inc. 2020

De seizoensfinale van de veelgeprezen animatieserie 'Central Park' gaat deze vrijdag in première op Apple TV +. En hou 'Little Voice' in de gaten voor de nieuwe aflevering van vrijdag.

De nieuwe dramaserie met originele muziek van Sara Bareilles, winnaar van een Grammy Award, wordt geprezen door zowel critici als fans, en verkondigt zijn liefde voor de 'oprechte', 'charmante', 'authentieke' en 'organisch inclusieve' toon van de show.

'Central Park' - Seizoen Finale vrijdag 24 juli

Een nieuwe geanimeerde muzikale komedie met Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs en Stanley Tucci. 'Central Park' is gemaakt, geschreven en uitgevoerd door Emmy Award-winnaar Loren Bouchard ('Bob's Burgers'), naast Grammy Award-winnaar Josh Gad ('Frozen') en Emmy Award-winnaar Nora Smith ('Bob's Burgers'), en volgt de Tillermans, een familie die in Central Park woont. Owen, de parkmanager, en Paige, zijn echtgenote, voeden hun kinderen Molly en Cole op in 's werelds beroemdste park, terwijl ze hotel erfgename Bitsy Brandenham en haar lankmoedige assistent Helen afweren, die niets liever wil dan het park te veranderen in appartementen.

In de seizoensfinale van 'Central Park' zoeken Owen en zijn familie naar een slangekopvis die mogelijk in het Harlem Meer zit, terwijl Bitsy samenwerkt met een likability-adviseur.

'Little Voice' - Nieuwe aflevering vrijdag 24 juli

Een fris, intens romantisch verhaal van het bekroonde team van J.J. Abrams, Sara Bareilles en Jessie Nelson, 'Little Voice' is een liefdesbrief aan de diverse muzikaliteit van New York met in de hoofdrol Brittany O'Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson en Chuck Cooper. De serie volgt Bess King, (O'Grady), een uniek getalenteerde artiest die worstelt om haar dromen waar te maken, terwijl ze door afwijzing, liefde en gecompliceerde familieproblemen navigeert. Met originele muziek van genomineerde Grammy en Tony Award, Sara Bareilles, is dit een verhaal over het vinden van je authentieke stem - en de moed om die te gebruiken.

In de vijfde aflevering, 'Quick, Quick Slow', wanneer Bess besluit een videoclip te maken, vraagt ​​ze Ethan om al haar vrienden te regisseren en er een beroep op te doen om er een zelfgemaakt meesterwerk van te maken.

Komt binnenkort:

'Ted Lasso'

Jason Sudeikis speelt Ted Lasso, een kleine universiteitsvoetbalcoach uit Kansas die is ingehuurd om een ​​professioneel voetbalteam in Engeland te coachen, ondanks dat hij geen ervaring heeft met het coachen van voetbal. Naast de hoofdrol is Sudeikis uitvoerend producent, naast Bill Lawrence ('Scrubs') via zijn Doozer Productions, in samenwerking met Warner Bros. Television en Universal Television, een divisie van NBCUniversal Content. Jeff Ingold van Doozer fungeert ook als uitvoerend producent met Liza Katzer als mede-uitvoerend producent. De serie is ontwikkeld door Jason Sudeikis & Bill Lawrence & Joe Kelly & Brendan Hunt en is gebaseerd op een al bestaand formaat / personages van NBC Sports.

De eerste drie afleveringen van 'Ted Lasso' verschijnen op vrijdag 14 augustus. Na de première zullen er wekelijks nieuwe afleveringen verschijnen, elke vrijdag op Apple TV +.

Première vrijdag 14 augustus

'Boys State'

De sensationele winnaar van de Grand Jury Prize voor documentaire op het Sundance Film Festival van dit jaar. 'Boys State' is een enorm vermakelijke en voortdurend onthullende onderdompeling in een week lang jaarprogramma waarin duizend middelbare scholieren uit Texas samenkomen voor een uitgebreide mock-oefening: het bouwen van hun eigen deelstaatregering. Filmmakers Jesse Moss en Amanda McBaine volgen nauwlettend de escalerende spanningen die ontstaan ​​in een bijzonder meeslepende race, en trainen hun camera's op onvergetelijke tieners zoals Ben, een Reagan-liefhebbende aartsconservatief die vol zelfvertrouwen, ondanks persoonlijke tegenslagen. En Steven, een progressieve zoon van Mexicaanse immigranten die vasthoudt aan zijn overtuigingen. Daarbij hebben ze een complex portret geschetst van de hedendaagse Amerikaanse mannelijkheid, evenals een microkosmos van onze vaak ontmoedigende nationale politieke verdeeldheid die er niettemin in slaagt hoop te zaaien.

Première vrijdag 14 augustus

Nu te zien:

'Greyhound'

Tom Hanks schittert als een oude veteraan van de marine die als eerste kapitein de taak heeft om een ​​konvooi van 37 schepen te beschermen die duizenden soldaten én de broodnodige voorraden over de verraderlijke wateren van de Atlantische Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog vervoeren. Gedurende vijf dagen zonder luchtdekking moeten de kapitein en zijn kleine groep van drie escorteschepen hun weg banen door een deel van de oceaan dat bekend staat als 'de Zwarte Kuil', terwijl ze vechten tegen nazi-U-boten terwijl ze hun onschatbare schepen en soldaten beschermen. 'Greyhound' is geïnspireerd op gebeurtenissen tijdens de Battle of the Atlantic, die plaatsvond in de eerste maanden van de Amerikaanse alliantie met Groot-Brittannië en de geallieerden. Stephen Graham, Rob Morgan en Elisabeth Shue spelen naast Hanks. 'Greyhound' is geschreven door Tom Hanks, geregisseerd door Aaron Schneider en geproduceerd door Gary Goetzman.

Abonnees van Apple TV + kunnen genieten van 'Greyhound' in Dolby Vision en Dolby Atmos, die de film transformeren met spectaculaire beeldkwaliteit en meeslepende bewegende audio.

'Greatness Code'

Een miniserie zonder scripts geregisseerd door Gotham Chopra die onvertelde verhalen van de grootste atleten ter wereld belicht.

Het eerste seizoen begint met zeven mini-afleveringen, die elk een cruciaal moment belichten dat de carrière van een atleet definieerde. Internationaal gerespecteerde atleten in seizoen één zijn onder meer viervoudig NBA MVP, drievoudig NBA-kampioen en tweevoudig Olympisch gouden medaillewinnaar Lebron James; zesvoudig Super Bowl-kampioen en viervoudig Super Bowl MVP Tom Brady; Olympisch gouden medaillewinnaar en co-aanvoerder van het Amerikaanse damesvoetbalteam Alex Morgan; 's werelds snelste man en achtvoudig Olympisch kampioen Usain Bolt; vijfvoudig Olympisch gouden medaillewinnaar en vijftienvoudig wereldkampioen zwemmer Katie Ledecky; 11-voudig wereldkampioen surfer Kelly Slater.

'Greatness Code' is een coproductie tussen de sportplatforms Religion of Sports, mede opgericht door Chopra, Brady en NFL Hall of Fame-legende Michael Strahan; en Uninterrupted, opgericht door LeBron James en Maverick Carter. Gotham Chopra produceert ook uitvoerend via Religion of Sports, naast uitvoerend producent Maverick Carter via Uninterrupted. Ameeth Sankaran is ook uitvoerend producent via Religion of Sports, en Devin Johnson uitvoerend producent via Uninterrupted.