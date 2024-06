Deze releases mag je in juli verwachten op Prime Video

Tiffany 'Rex' Simpson (Emma Roberts) heeft er altijd van gedroomd om de ruimte in te gaan, maar het leven loopt niet helemaal zoals gepland.

Ze is vastbesloten om haar leven een andere wending te geven en zo belandt ze in NASA's ultracompetitieve astronauten trainingsprogramma. Rex vertrouwt op haar intelligentie, moed en vastberadenheid om de beste van haar klas te worden. NASA programmadirecteuren Pam (Gabrielle Union) en Logan (Tom Hopper) hebben echter zo hun twijfels of dit meisje uit Florida wel door de training komt.

'Space Cadet' is geschreven en geregisseerd door Liz W. Garcia ('Purple Hearts', 'The Sinner'). Het is een komedie over de kracht van jezelf zijn en je dromen volgen.

SAUSAGE PARTY: FOODTOPIA

11 JULI

'Sausage Party: Foodtopia' is gebaseerd op de geanimeerde komedie voor volwassenen uit 2016, Sausage Party. Sausage Party was slechts een voorgerecht. De nieuwe miniserie Sausage Party: Foodtopia volgt Frank, Brenda, Barry en Sammy terwijl ze hun eigen samenleving proberen op te bouwen: Foodtopia!

Met Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz, Edward Norton, Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell en Yassir Lester in de hoofdrollen.

MY SPY THE ETERNAL CITY

14 JUNI

Het tweede deel van 'My Spy' speelt zich af in een van de meest iconische bestemmingen van Europa: Rome. Wanneer het middelbare schoolkoor van Sophie (Coleman) wordt geselecteerd voor een Italiaanse tournee met als hoogtepunt een optreden voor de paus in Vaticaanstad, ziet JJ (Bautista) dit als een kans om een band op te bouwen met zijn nieuwe stiefdochter. Zich nog van geen kwaad bewust, biedt JJ aan om de groep te begeleiden door de Venetiaanse grachten, over de beroemde bruggen van Florence en naar de meest historische plekken van Rome. Dat blijkt anders uit te pakken wanneer hij ontdekt dat hij en Sophie ongewild pionnen zijn geworden in een onheilspellend terroristisch complot.

Het vervolg op 'My Spy' verenigt de geliefde cast met in de hoofdrollen Dave Bautista en Chloe Coleman. Terugkerende favorieten zijn Ken Jeong en Kristen Schaal, vergezeld door Anna Faris, Craig Robinson en Flula Borg in deze nieuwe internationale actiekomedie van regisseur Pete Segal ('Get Smart', '50 First Dates').

THOSE ABOUT TO DIE

19 JULI

Welkom in een historische arena van het Romeinse Rijk - Rome in 79 na Christus. Het centrum van het Romeinse Rijk is de rijkste stad ter wereld en er is een grote toestroom van slavenarbeiders. De rusteloze en steeds gewelddadiger wordende Romeinse bevolking wordt door twee dingen in het gareel gehouden: gratis eten en spectaculair vermaak in de vorm van wagenrennen en gladiatorengevechten. Those About to Die duikt in een wereld die wordt gekenmerkt door bloeddorst, geldzucht, machtsstreven en corruptie.

De serie is gecreëerd door Robert Rodat en geregisseerd door Roland Emmerich, samen met Marco Kreuzpaintner ('Beat', 'The Lazarus Project'). De cast bestaat uit Academy Award®-winnaar Anthony Hopkins, Iwan Rheon ('Game of Thrones'), Tom Hughes, Sara Martins en Jóhannes Haukur Jóhannesson ('Game of Thrones'). Jojo Macari ('Sex Education'), Gabriella Pession ('Crossing Lines)', Dimitri Leonidas ('Rosewater', 'Renegades'), Emilio Sakraya, Moe Hashim en Rupert Penry Jones.

THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE

25 JULI

'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' is gebaseerd op recent vrijgegeven dossiers van het Britse Ministerie van Defensie en is geïnspireerd op ware gebeurtenissen. Het is een actie-komedie die het verhaal vertelt van de allereerste special forces-organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door de Britse premier Winston Churchill en een kleine groep militaire functionarissen, waaronder schrijver Ian Fleming. De topgeheime gevechtseenheid, bestaande uit een bont gezelschap van schurken en buitenbeentjes, gaat op een gedurfde missie tegen de Nazi's met behulp van volledig onconventionele en uiterst 'ongemanierde' gevechtstechnieken. Uiteindelijk verandert hun stoutmoedige aanpak de loop van de oorlog en leggen ze de basis voor de Britse SAS en de moderne Black Ops oorlogsvoering.

De serie is gecreëerd door Paul Tamasy, Eric Johnson en Arash Amel en geregisseerd door Guy Ritchie. Sterren zijn Henry Cavill, Alan Ritchson en Alex Pettyfer.