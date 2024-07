Deze nieuwigheden heeft Prime Video in petto voor augustus

Welkom in Gotham City, waar meer corrupte mensen dan goede mensen wonen. Criminelen zijn constant in actie terwijl gezagsgetrouwe burgers in een constante staat van angst leven.

BATMAN: CAPED CRUSADER

1 AUGUSTUS

Gevormd door tragedie wordt de rijke socialist Bruce Wayne iets dat zowel meer als minder dan menselijk is: BATMAN. Zijn kruistocht voor gerechtigheid trekt onverwachte bondgenoten binnen de GCPD en het stadhuis, maar zijn heldendaden hebben dodelijke, onvoorziene gevolgen.

De serie is een heruitvinding van de Batman-mythologie door de visionaire lens van uitvoerend producenten J.J. Abrams, Matt Reeves en Bruce Timm. Met hoofdrollen voor Hamish Linklater, Christina Ricci en Haley Joel Osment.

ONE FAST MOVE

8 AUGUSTUS

'One Fast Move' is een actie-thriller over een jonge man met pech die zijn vervreemde vader opzoekt om hem te helpen zijn droom na te jagen om een professionele motorracer te worden. Met de hulp van zijn liefde in een klein stadje en een motor winkel eigenaar die zich voordoet als zijn mentor, is hij in staat de muren af te breken die zijn vader door zijn afwezigheid heeft opgebouwd.

Met K.J. Apa, Eric Dane, Maia Reficco. Geschreven en geregisseerd door Kelly Blatz. Geproduceerd door Mike Karz, p.g.a William Bindley, p.g.a Matt Luber, Lena Roklin.

JACKPOT

15 AUGUSTUS

Binnenkort vindt in Californië voor het eerst de 'Grote Loterij' plaats. De catch: vermoord de winnaar voor zonsondergang om de jackpot van vele miljarden dollars op te eisen. Wanneer Katie Kim naar Los Angeles verhuist, komt ze per ongeluk in het bezit van het winnende lot. Om de hordes jackpotjagers te overleven moet ze met tegenzin samenwerken met amateur loterijbeschermer Noel Cassidy, die er alles aan zal doen om haar tot zonsondergang in leven te houden in ruil voor een deel van haar geldprijs. Noel moet het echter opnemen tegen zijn gelikte rivaal Louis Lewis, die ook koste wat kost Katie's commissie wil innen.

De cast bestaat uit Awkwafina, John Cena (ook uitvoerend producent), Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari, Murray Hill en Simu Liu. De film is geproduceerd door Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Paul Feig, en Laura Fischer.

THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER S2

28 AUGUSTUS

In het tweede seizoen van 'The Rings of Power' moet de duistere Sauron, verstoten door Galadriel, vertrouwen op zijn eigen slinksheid om zijn kracht weer op te bouwen. De creatie van de Rings stelt hem in staat om alle volkeren van Middle Earth te binden aan zijn sinistere wil. Voortbouwend op seizoen één, dompelt het nieuwe seizoen zelfs de meest geliefde personages onder de duisternis. Elfen en dwergen, orcs en mensen, tovenaars en Harfoots zullen hun plaats moeten vinden in een wereld die op de rand van onheil komt te staan. Terwijl vriendschappen onder druk komen te staan en koninkrijken uiteen vallen, moeten ze vechten om vast te houden aan wat voor hen het allerbelangrijkst is... elkaar.

Geproduceerd door showrunners en uitvoerende producenten J.D. Payne en Patrick McKay. Met in de cast: Tom Bombadil, Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Owain Arthur, Sophia Nomvete en Charles Edwards. Nieuw in de cast dit seizoen zijn Ciarán Hinds, Rory Kinnear en Tanya Moodie.

Verder op Prime Video:

FAST CHARLIE - 2 AUGUSTUS

THE DUCHESS - 10 AUGUSTUS

THE END WE START FROM - 23 AUGUSTUS