Deense Netflix serie 'Copenhagen Cowboy' binnenkort te streamen

Netflix onthulde de trailer van 'Copenhagen Cowboy'. De zesdelige serie van de bekroonde regisseur Nicolas Winding Refn is vanaf 5 januari 2023 te zien op Netflix.

'Copenhagen Cowboy' is een spannende, in neon gedrenkte noir-serie waarin de mysterieuze jonge heldin Miu zes afleveringen lang wordt gevolgd. Na een leven dat in het teken stond van dienstbaarheid, staat Miu op de rand van een nieuw begin. Ze doorkruist het onheilspellende landschap van de criminele onderwereld in Kopenhagen. Op zoek naar gerechtigheid en wraak treft ze haar aartsrivaal, Rakel. Samen beginnen ze aan een odyssee dwars door het natuurlijke en het bovennatuurlijke op zoek naar de zin van het leven. Wanneer de twee vrouwen ontdekken dat ze niet alleen zijn in hun zoektocht, maar met velen, verandert dit uiteindelijk het verleden en bepaalt het tegelijkertijd hun toekomst.

Gemaakt en geregisseerd door: Nicolas Winding Refn

Geschreven door: Sara Isabella Jönsson, Johanne Algren, Mona Masri

Cast: Angela Bundalovic (Miu), Lola Corfixen (Rakel), Zlatko Buric (Miroslav), Andreas Lykke Jørgensen (Nicklas), Jason Hendil-Forssell (Chiang), LiIi Zhang (Mother Hulda) en Dragana Milutinovic (Rosella)

'Copenhagen Cowboy' is vanaf 5 januari 2023 wereldwijd te zien op Netflix.