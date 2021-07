De zomer begint pas écht met 'Shark Week'!

Over haaien raken we nooit uitgeleerd. Ook in de nieuwste 'Shark Week' komen we weer nieuwe bijzondere zaken te weten over dit machtige zeeroofdier dat al rondzwom toen de mens nog niet bestond.

Zo leren we over een opmerkelijke kraamkamer van jonge witte haaien, horen we over haaien die superieure ninjaskills ontwikkeld hebben en gaan we op zoek naar het bestaan van de mysterieuze 'El Demonio Negro', een 15 meter lange haai die in Mexico al generaties lang vissers en toeristen zou terroriseren. Ook zien we weer de grootste haaiensprongen, horen we de aangrijpendste verhalen van mensen die een aanval overleefden en worden enkele hardnekkige haaienmythes onder de loep genomen.

Special guests tijdens deze 'Shark Week': Robert Irwin, Snoop Dogg en de heren van Jackass! Shark Week is vanaf zondag 11 juli t/m zondag 18 juli te zien bij Discovery en op discovery+.

De programmering van 'Shark Week 2021' bij Discovery:

'Crikey! It's Shark Week' | zondag 11 juli om 22.30 uur

Robert Irwin, de zoon van de legendarische crocodile hunter Steve Irwin, komt oog in oog te staan met een witte haai. Dat doet hij samen met haaienkenners en natuurbeschermers Paul de Gelder en Madison Stewart. Robert treedt in de voetsporen van zijn vader door ook zo dicht mogelijk bij het dier te komen. Maar welk apexroofdier is de machtigste: de krokodil of de witte haai?

'Air Jaws: Going For Gold' | maandag 12 juli om 22.30 uur

Hoe hoog kan een haai springen? Het team van Air Jaws (Alison Towner, Dickie Chivell, Chris Fallows en Enrico Gennari) keert terug naar Seal Rock om de grootste sprong ooit waar te nemen. Het record is in handen van Rocket Shark die maar liefst 4,5 meter boven het water uitkwam. Kan hij zijn record verbreken of gaat een andere haai er vandoor met de titel World's Highest Flying Great White Shark?

'Jackass Shark Week Special' | dinsdag 13 juli om 22.30 uur

Johnny Knoxville stuurt Steve-O, Chris Pontius en nieuwe Jackass-castleden op een bijzondere Shark Week-missie. Ze voeren een reeks haaienstunts uit waar veel moed voor nodig is en waarbij de pijngrenzen worden opgezocht, terwijl ze hardnekkige haaienmythen onder de loep nemen met de hulp van Dr. Craig O'Connell.

'Return to Lair of the Great White' | woensdag 14 juli om 22.30 uur

Dr. Craig O'Connell en Marc Payne keren terug naar de plek waar ze tijdens een eerdere missie onverwachts een jonge witte haai hebben gefilmd. Ze zijn ervan overtuigd dat er een kraamkamer in de buurt is en volgen een spoor dat leidt tot een ontdekking die mogelijk alles wat we tot nu toe wisten van witte haaien verandert.

'Jaws Awakens: Phred vs. Slash' | donderdag 15 juli om 22.30 uur

Het gerucht gaat dat twee van de grootste haaien ter wereld onlangs door de wateren van Nieuw-Zeeland zwommen. Maar wie van de twee is eigenlijk de grootste is? Brandon McMillan en Dickie Chivell gaan op onderzoek uit om te achterhalen wie de kroon spant - Phred of Slash?

'Extinct or Alive: Mystery Of The Black Demon Shark' | vrijdag 16 juli om 22.30 uur

In Mexico doen talloze verhalen de ronde over ‘El Demonio Negro’, een 15 meter lange haai die al generaties lang vissers en toeristen zou terroriseren. Is deze mysterieuze haai een nog niet eerder ontdekt roofdier? Forrest Galante zoekt naar antwoorden in de meest ruige en afgelegen delen van het schiereiland Neder-Californië.

'I Was Prey: Shark Week 2021' | zaterdag 17 juli om 22.30 uur

'I Was Prey: Shark Week 2021' vertelt over twee gruwelijke aanvallen van haaien. De overlevenden zijn blij dat ze de gruwelijke aanval overwonnen hebben en het nu kunnen navertellen. Luister naar hun angstaanjagende verhalen.

'Ninja Sharks: Mutants Rising' | zondag 18 juli om 22.30 uur

Haaien met dodelijke ninjaskills? Op drie verschillende plekken hebben haaienwetenschapers Dr. Craig O'Connell, Joe en Lauren Romeiro, Avery Paxton, Madeline Marens en Hap Fatzinger haaien aangetroffen die speciale vaardigheden ontwikkeld hebben. In de ijskoude wateren van Alaska, voor de bewoonde stranden van New York en in spookachtige scheepswrakken voor de kust van North Carolina. Wat zijn dit voor haaien?

De programmering van 'Shark Week 2021' op discovery+:

'Shark Academy' – zondag 11 juli op discovery+

In de zesdelige serie 'Shark Academy' zien we vooraanstaand haaienexpert Dr. Riley Elliott die een trainingsmissie lanceert om nieuw talent te vinden voor zijn onderzoeksteam. Uit meer dan duizend sollicitanten en haaienliefhebbers heeft hij acht ervaren duikers met een passie voor haaien uitgekozen voor een intensieve spoedcursus van zes weken in de haaienhoofdstad van de wereld: Bimini op de Bahama's. Aan het einde kiest hij de beste om met hem mee te gaan op een toekomstige expeditie.

'FIN' - dinsdag 13 juli op discovery+

In de aangrijpende documentaire 'FIN' zeilt filmmaker Eli Roth samen met een professionele groep wetenschappers, onderzoekers en activisten de wereld rond om de waarheid over de dood van miljoenen haaien te onthullen. Ze leggen daarbij de criminele activiteiten bloot die schuilgaan achter het verdwijnen van deze prachtige, belangrijke en vaak onbegrepen zeedieren die serieus met uitsterven worden bedreigd. 'Het is de engste film die ik ooit heb gemaakt, en zeker de gevaarlijkste', zegt Roth over FIN. 'Maar ik wilde een boodschap van hoop sturen om een einde te maken aan deze onnodige slachting van haaien. Ze houden onze oceanen schoon om de helft van onze zuurstof te produceren. Ze verdienen ons respect en verdienen het om gered te worden. Vijftig jaar geleden kwam de wereld samen om de walvissen te redden, toen deden we het voor dolfijnen en onlangs voor de orka's. Het is nu tijd om hetzelfde te doen voor haaien, en de tijd dringt'. Leonardo diCaprio is een van de executive producers.

'Snoop Dogg's Sharkadelic Summer 2' - donderdag 15 juli op discovery+

'Sharkadelic' is terug om uit te zoeken of dit de meest 'gehaaide' zomer wordt tot nu toe. Snoop Dogg bespreekt de meest bizarre confrontaties tussen mens en haai plus de wildste en meest onvoorspelbare reacties. Is Amerika opnieuw het centrum voor een haaiensuperstorm?