De winnaars van de 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together'

Afgelopen weekend was het tijd voor de 'Kids' Choice Awards'! Tijdens de virtueel geproduceerde show, gepresenteerd door Victoria Justice (Victorious), werden de felbegeerde oranje Nickelodeon blimps weer uitgedeeld aan de winnaars.

De show bevatte gastoptredens van Dwayne Johnson, Ariana Grande, Billie Eilish, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, de cast van Stranger Things, de cast van Henry Danger en vele anderen.

De Nederlandse en Vlaamse winnaars worden aanstaande vrijdag 8 mei bekendgemaakt. Onder andere Rico Verhoeven, Bibi, Fource, Britt Dekker, Amira Tahra, Ridder van Kooten, Marije Zuurveld, Quinsding en Gio Latooy maken kans op een award. 'De Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together' is vrijdagavond 8 mei om 18.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen.

Dit zijn de internationale winnaars van de 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together':

TELEVISION:

FAVORITE KIDS TV SHOW

Henry Danger

FAVORITE FAMILY TV SHOW

Stranger Things

FAVORITE REALITY SHOW

America’s Got Talent

FAVORITE TV HOST

Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

FAVORITE ANIMATED SERIES

SpongeBob SquarePants

FAVORITE FEMALE TV STAR

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

FAVORITE MALE TV STAR

Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger,Henry Danger)

FILM:

FAVORITE MOVIE

Avengers: Endgame

FAVORITE MOVIE ACTRESS

Dove Cameron (Mal, Descendants 3)

FAVORITE MOVIE ACTOR

Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The Next Level)

FAVORITE SUPERHERO

Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: Far From Home; Spider-Man, Avengers: Endgame)

FAVORITE ANIMATED MOVIE

Frozen 2

FAVORITE FEMALE VOICE FROM AN ANIMATED MOVIE

Beyoncé (Nala, The Lion King)

FAVORITE MALE VOICE FROM AN ANIMATED MOVIE

Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

MUSIC:

FAVORITE FEMALE ARTIST

Ariana Grande

FAVORITE MALE ARTIST

Shawn Mendes

FAVORITE MUSIC GROUP

BTS

FAVORITE SONG

'bad guy'- Billie Eilish

FAVORITE MUSIC COLLABORATION

'Señorita'- Shawn Mendes & Camila Cabello

FAVORITE BREAKOUT NEW ARTIST

Lil Nas X

FAVORITE GLOBAL MUSIC STAR

Taylor Swift (North America)

OTHER CATEGORIES:

FAVORITE MALE SOCIAL STAR

David Dobrik

FAVORITE FEMALE SOCIAL STAR

Annie LeBlanc

FAVORITE GAMER

SSSniperWolf

FAVORITE VIDEO GAME

Minecraft

FAVORITE SOCIAL MUSIC STAR

JoJo Siwa

FAVORITE FEMALE SPORTS STAR

Alex Morgan

FAVORITE MALE SPORTS STAR

LeBron James