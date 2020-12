De trailer van Amazon's nieuwe 'The Wilds' serie is nu beschikbaar

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

De officiŽle trailer en afbeeldingen voor het eerste seizoen van 'The Wilds' zijn nu beschikbaar. De tien-episode lange Amazon Original serie is exclusief te zien op Amazon Prime Video vanaf vrijdag 11 december 2020 in meer dan 240 gebieden.

Daarnaast is de eerste aflevering voor iedereen beschikbaar op de social media kanalen van Amazon Prime Video vanaf 9.00 uur op 11 december. De eerste aflevering zal ook beschikbaar zijn om te streamen op Prime Video zonder dat er een Prime account nodig is van 11 tot 25 december.

'The Wilds' volgt een groep tienermeiden met verschillende achtergronden. De meisjes stranden op een verlaten eiland na een vliegtuigcrash en moeten vechten om te overleven. De schipbreukelingen leren steeds meer over elkaar, de geheimen die ze bewaren en de trauma's die ze allemaal hebben doorstaan. Er is echter één twist aan dit spannende drama... deze meisjes zijn niet toevallig op dit eiland terecht gekomen.

In de serie speelt naast de bekende Rachel Griffiths, een mix van bekende en nieuwe gezichten zoals Sophia Ali, ,Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan en Troy Winbush. The Wilds is mede geproduceerd door Amazon Studios en ABC Signature, onderdeel van Disney Television Studios. Sarah Streicher ('Daredevil') heeft de serie gemaakt en dient ook als uitvoerend producent samen met Amy B. Harris ('Sex and the City' en 'The Carrie Diaries'), Jamie Tarses ('Happy Endings') en Dylan Clark ('The Batman' en 'Bird Box').