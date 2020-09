De trailer van Amazon Original 'Truth Seekers' is nu te zien!

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Amazon Prime Video heeft vandaag de officiŽle trailer en de lanceringsdatum voor de Amazon Original serie, 'Truth Seekers', vrijgegeven.

De acht-episode lange komedieserie wordt op vrijdag 30 oktober gelanceerd op Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd. Net op tijd voor een spook-taculaire Halloween.

De trailer biedt een kijkje in de avonturen van de 'Truth Seekers', een team van parttime paranormale onderzoekers die in het Verenigd Koninkrijk spookachtige waarnemingen aan het licht hebben gebracht. Ze hebben alles gefilmd en delen hun avonturen op een online kanaal waar iedereen naar kan kijken.

Pak je popcorn en tune in op vrijdag 30 oktober om het Halloween weekend in ware spookstijl af te trappen!

Met Nick Frost in de hoofdrol als Gus en Simon Pegg als Dave, is 'Truth Seekers' een komedie-dramaserie over een team van paranormale onderzoekers die samenwerken om spoken waar te nemen in het Verenigd Koninkrijk. Ze willen de spoken opsporen, filmen en dan delen ze hun avonturen op een online kanaal waar iedereen naar kan kijken.

Ze bezoeken spokende kerken, bekijken ondergrondse bunkers en houden verlaten ziekenhuizen in de gaten met hun zelfgemaakte apparaten om geesten op te sporen. Hun bovennatuurlijke ervaringen worden steeds frequenter, angstaanjagender en zelf dodelijker naarmate ze een samenwerking beginnen te ontmaskeren die Armageddon (het einde ter tijden) voor het hele menselijk ras kan betekenen.

Andere sterren uit de serie zijn Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D’Arcy en Susan Wokoma.