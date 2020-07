De samenzwering is meer dan echt in Prime Video's 'Utopia' - TRAILER

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Van de best-selling auteur en scenarioschrijver Gone Girl en Sharp Objects komt de 8-episode lange gestoorde (en ironische) thriller 'Utopia' over het redden van de wereld.

Amazon Prime Video heeft vandaag de teaser trailer voor de nieuwe Amazon Original-serie 'Utopia' vrijgegeven. De serie van best-selling auteur en scenarioschrijver Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) wordt dit najaar gelanceerd in meer dan 200 landen en gebieden. De teaser werd voor het eerst onthuld tijdens het Comic-Con@Home Panel van de serie, welke je kunt streamen via het officiële YouTube kanaal van SDCC en via Amazon Virtual-Con. De acht-episode lange serie is geïnspireerd op de Britse serie met dezelfde naam. De serie gaat over het redden van de wereld, terwijl je op hetzelfde moment probeert je eigen plaats in deze wereld te vinden.

'Utopia' richt zich op een groep van stripliefhebbers die elkaar online ontmoeten en verbonden zijn met elkaar door hun obsessie voor een fictieve strip genaamd 'Utopia'. Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) en Grant (Javon 'Wanna' Walton) vinden samen verborgen betekenissen in de pagina's van 'Utopia', die bedreigingen voor de mensheid voorspellen. Ze beseffen dat dit niet alleen een samenzwering is, maar dat het ook echte gevaren zijn die op dat moment in hun wereld tot leven komen. Het avontuur brengt de groep oog in oog met het beroemde personage uit de strip, Jessica Hyde (Sasha Lane). Jessica sluit zich bij hen aan op hun missie om de wereld te redden en tegelijkertijd probeert ze haar eigen geheimen te verbergen. Andere sterren uit de serie zijn John Cusack als Dr. Kevin Christie, Rainn Wilson als Dr. Michael Stearns, Farrah Mackenzie als Alice, Christopher Denham als Arby, en Cory Michael Smith als Thomas Christie.

Naast Gillian Flynn zijn er uitvoerende producenten, waaronder Jessica Rhoades (met wie Flynn samenwerkte aan Sharp Objects), Sharon Hall, Karen Wilson, en Dennis Kelly. De serie is een coproductie tussen Endemol Shine North America en Kudos, Endemol Shine Group UK production studio, en Amazon Studios. Sharon Levy, President, Unscripted & Scripted Television, Endemol Shine North America, overzien de productie voor Endemol Shine. 'Utopia' zal in meer dan 200 landen en gebieden exclusief op Prime Video beschikbaar zijn.