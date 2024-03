De première van FX's 'Shogun' breekt records met wereldwijd 9 miljoen views op Hulu en Disney+

De 10-delige limited serie 'Shōgun' van FX - een epische saga over oorlog, passie en macht die zich afspeelt in het feodale Japan, gebaseerd op de bestseller van James Clavell - heeft wereldwijd 9 miljoen views opgeleverd voor de première-aflevering op Hulu en Disney+, gebaseerd op zes dagen streaming.

Daarmee is het de best bekeken première van een scripted general entertainmentserie.

In de V.S. is 'Shōgun' de nummer 1 FX-première op Hulu, net voor het tweede seizoen van 'The Bear', mede dankzij het kijkerspubliek van Hulu op Disney+. Internationaal staat 'Shōgun' op nummer 1 van alle general entertainmentseries, voor 'The Kardashians' seizoen 1.

De eerste drie afleveringen van 'Shōgun' zijn nu beschikbaar om te streamen. Tot 23 april verschijnen er elke dinsdag nieuwe afleveringen.

'Shōgun' is gemaakt voor televisie door Rachel Kondo & Justin Marks. Marks is showrunner en uitvoerend producent naast Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca en Kondo. Naast Cosmo Jarvis als John Blackthorne heeft 'Shōgun' heeft een veelgeprezen Japanse cast, ongeëvenaard voor een Amerikaanse productie, met producer Hiroyuki Sanada als Lord Yoshii Toranaga, Anna Sawai als Toda Mariko, Tadanobu Asano als Kashigi Yabushige, Hiroto Kanai als Kashigi Omi, Takehiro Hira als Ishido Kazunari, Moeka Hoshi als Usami Fuji, Tokuma Nishioka als Toda Hiromatsu, Shinnosuke Abe als Buntaro, Yuki Kura als Yoshii Nagakado, Yuka Kouri als Kiku en Fumi Nikaido als Ochiba no Kata.

Ter info: een view wordt gedefinieerd als de totale streamtijd gedeeld door de speelduur.