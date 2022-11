De originele serie 'Tell Me Lies' komt terug met een tweede seizoen

Disney+ heeft aangekondigd dat de originele dramaserie 'Tell Me Lies', gebaseerd op de gelijknamige roman van Carola Lovering, een tweede seizoen krijgt. Het eerste seizoen is nu beschikbaar op Disney+.

Het eerste seizoen volgt een tumultueuze relatie die zich in de loop van 8 jaar ontvouwt. Wanneer Lucy Albright (Grace Van Patten, 'Nine Perfect Strangers') en Stephen DeMarco (Jackson White, 'Mrs. Fletcher') elkaar ontmoeten op de universiteit, hebben ze de leeftijd bereikt waarop alledaagse keuzes kunnen leiden tot blijvende gevolgen. Hoewel hun relatie begint als een typische campusromance, belanden ze al snel in een verslavende relatie die niet alleen hun leven, maar dat van iedereen om hen heen voorgoed zal veranderen.

In het eerste seizoen van 'Tell Me Lies' schitteren Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Benjamin Wadsworth en Alicia Crowder in de hoofdrollen. Meaghan Oppenheimer was uitvoerend producent en showrunner. Emma Roberts, Karah Preiss en Matt Matruski produceerden voor Belletrist Productions, Laura Lewis en Stephanie Noonan produceerden voor Rebelle Media, en Shannon Gibson en Sam Schlaifer produceerden voor Refinery29 van VICE Studios. Jonathan Levine was ook uitvoerend producent. Carola Lovering was adviserend producent.