'Dashing Through the Snow' komt op 17 november naar Disney+

De originele kerstkomedie 'Dashing Through the Snow', met in de hoofdrollen Lil Rel Howery, Chris 'Ludacris' Bridges en Teyonah Parris, is vanaf 17 november exclusief beschikbaar op Disney+.

'Dashing Through the Snow' is een hilarisch en ontroerend verhaal over een maatschappelijk werker bij de politie van Atlanta die met zijn vervreemde dochter op kerstavond een avontuur meemaakt dat hem herinnert aan de vreugde en magie van het kerstseizoen.

Eddie Garrick (Chris 'Ludacris' Bridges) is een aardige man die Kerstmis de rug heeft toegekeerd na een traumatische jeugdervaring. Op verzoek van zijn vrouw Allison Garrick (Teyonah Parris), van wie hij gescheiden is, neemt Eddie zijn 9-jarige dochter Charlotte (Madison Skye Validum) mee naar zijn werk op kerstavond, waar ze een mysterieuze man in een rood pak genaamd Nick (Lil Rel Howery) ontmoeten. Eddie, die maatschappelijk werker is, denkt dat de man waanbeelden ziet en professionele hulp nodig heeft. Maar wanneer hij de woede van een lokale politicus (Oscar Nuñez) opwekt, worden hij en zijn dochter meegenomen op een magisch avontuur dat zijn geloof in Kerstmis wel eens zou kunnen herstellen.

'Dashing Through the Snow', geregisseerd door Tim Story en geschreven door Scott Rosenberg, is geproduceerd door John Jacobs en Will Packer, met Tim Story, Johanna Byer, Ross Fanger, Zac Unterman en James Lopez als uitvoerende producenten. In de film schitteren ook Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly en Zulay Henao.

'Dashing Through the Snow' is vanaf 17 november exclusief te streamen op Disney+.