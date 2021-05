Dan zie je het vijfde en laatste deel van 'La Casa De Papel' op Netflix!

Het laatste seizoen van 'La Casa De Papel', de bekendste overval uit de geschiedenis, wordt in twee delen gelanceerd; de eerste vijf afleveringen zijn vanaf 3 september te zien op Netflix, de laatste vijf afleveringen op 3 december 2021.

Álex Pina, maker van de serie: 'We schreven deel 5 temidden van de pandemie en vonden dat we de verwachtingen van de 10 nieuwe afleveringen wat moesten bijstellen. We hebben alle mogelijke middelen ingezet om de eerste helft van deel 5 de sensatie van een seizoensfinale te geven waarin The Gang zich verslagen voelt. In deel 2 focussen we ons meer op het emotionele luik van de personages. Het is een sentimentele reis die ons rechtstreeks verbindt met hun vertrek.'

Over La Casa De Papel: deel 5'

De bende zit al meer dan 100 uur opgesloten in de Spaanse bank. Ze zijn er in geslaagd Lisbon te bevrijden maar voelen zich verslagen nu ze iemand van de groep zijn verloren. Sierra heeft De Professor gevangen genomen en voor het eerst hebben ze geen ontsnappingsplan. Net wanneer het lijkt alsof het niet erger kan worden, komen ze tegenover hun machtigste vijand ooit te staan: het leger. Het einde van de grootste overval uit de geschiedenis nadert… Wat ooit begon als een roof, lijkt nu te veranderen in een oorlog.

