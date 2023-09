Dan gaat 'Candy Cane Lane' wereldwijd in première op Prime Video

Prime Video maakt bekend dat de nieuwe Amazon Original kerstfilm 'Candy Cane Lane', met Eddie Murphy, vanaf 1 december exclusief te zien zal zijn op Prime Video.

In deze kerstkomedie speelt Eddie Murphy, Chris, die vastbesloten is om dit jaar de wedstrijd van het ‘best versierde’ huis in zijn buurt te verdienen.

Wanneer Chris per ongeluk een deal sluit met Pepper, een ondeugende elf gespeeld door Jillian Bell, om zijn kansen op de winst te vergroten, wekt zij met een magische spreuk het bekende Amerikaanse kerstlied ‘12 Days of Christmas’ tot leven en veroorzaakt complete chaos in de hele stad. Met het risico de feestdagen voor zijn familie te verpesten, moeten Chris, zijn vrouw Carol (Tracee Ellis Ross) en hun drie kinderen in een race tegen de klok proberen om Pepper’s betovering te verbreken, magische wezens te verslaan en Kerstmis voor iedereen te redden voor het te laat is…

Met bijzondere personages en een vleugje onverwachte chaos, dompelt 'Candy Cane Lane' het publiek onder in de betoverende kerstsfeer, waar de magie van de feestdagen tot leven komt.

'Ik kan niet wachten tot de wereld 'Candy Cane Lane' kan ontdekken. Het is altijd mijn droom geweest om een kerstfilm te maken, maar ik wilde iets vernieuwends en verrassends brengen. Eddie Murphy en deze geweldige cast zorgen voor de humor, het ademt het kerstgevoel en zal iedereen recht in zijn hart raken', aldus regisseur Reginald Hudlin.

De sterrencast bestaat verder uit Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, D.C. Young Fly en Anjelah Johnson-Reyes.

Wat deze film speciaal maakt, is dat regisseur Reginald Hudlin, Eddie Murphy en producent Brian Grazer voor het eerst sinds de klassieker 'Boomerang' weer met elkaar samenwerken. Het script is geschreven door Kelly Younger, geïnspireerd op zijn eigen jeugdherinneringen aan Candy Cane Lane in El Segundo, Californië.

Geregisseerd door Reginald Hudlin

Geschreven door Kelly Younger

Geproduceerd door Ron Howard, Brian Grazer, Eddie Murphy, Karen Lunder, Charisse Hewitt-Webster

Uitvoerend geproduceerd door Doug Merrifield

Met in de hoofdrollen Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton, Madison Thomas, D.C. Young Fly,Anjelah Johnson-Reyes, Nancy Lenehan.