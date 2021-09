Crimineel succesvolle komische serie 'Only Murders in the Building' krijgt tweede seizoen

'Only Murders in the Building', de succesvolle originele komische serie met Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez werd opgepikt voor een tweede seizoen. De show is beschikbaar op Hulu in de VS, Star+ in Latijns-Amerika en op Disney+ in alle andere regio's, waaronder België en Nederland.

'Iedereen in onze fantastische 'Building' heeft met zoveel liefde en expertise gewerkt in deze buitengewone tijden − en met ongelooflijke steun van Disney, Hulu en 20th TV − om een eerste seizoen te creëren dat onze legendarische cast en ons geliefde New York City eer aandoet, en om een serie te maken over verbinding. Het gevoel dat we een band hebben opgebouwd met ons publiek en dat we al genoeg bereikt hebben om door te kunnen gaan - en de wilde rit van mysterie-komedie-empathie dat onze serie kenmerkt voort te zetten - is onbeschrijfelijk. Dus ik zal nu maar zwijgen en iedereen enorm bedanken. Ik kan niet wachten op meer!', vertelt co-bedenker en uitvoerend producent John Hoffman.

Steve Martin, Dan Fogelman en John Hoffman creëren samen een komisch moordmysterie. 'Only Murders in the Building' volgt drie onbekenden (gespeeld door Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez) die een obsessie delen voor criminele zaken en plots zelf bij een zaak betrokken raken. Na een gruwelijk overlijden in hun exclusief appartementsgebouw aan de Upper West Side, vermoedt het trio dat er een moord is gebeurd. Ze gooien al hun misdaadkennis in de strijd en gaan op zoek naar de waarheid. De drie nemen tijdens hun onderzoek een podcast op om alles vast te leggen en ontdekken heel wat complexe, jarenoude geheimen. En wellicht zijn de leugens die ze elkaar vertellen zo mogelijk nog gevaarlijker. Al snel beseft het trio dat er een moordenaar in hun gebouw zou kunnen wonen en proberen ze de vele aanwijzingen te ontcijferen voor het te laat is.

'Only Murders in the Building' is het geesteskind van co-bedenkers en co-schrijvers Steve Martin en John Hoffman ('Grace & Frankie', 'Looking'). Martin en Hoffman zijn ook uitvoerend producenten samen met Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, Dan Fogelman (de maker van 'This is Us') en Jess Rosenthal.