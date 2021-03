'Coming 2 America' vanaf vrijdag beschikbaar op Prime Video

In het weelderige en koninklijke land Zamunda maken de pasgekroonde koning Akeem (Eddie Murphy) en zijn vertrouwde vertrouwelinge Semmi (Arsenio Hall) aan een gloednieuw hilarisch avontuur mee.

Een avontuur waarbij zij over de hele wereld reizen, van hun grote Afrikaanse land naar de stad Queens in New York - waar het allemaal begon.

Geregisseerd door Craig Brouwer

Screenplay door Kenya Barris en Barry W. Blaustein & David Sheffield

Verhaal van Barry W. Blaustein & David Sheffield en Justin Kanew

Gebaseerd op karakters bedacht door Eddie Murphy

Geproduceerd door Kevin Misher en Eddie Murphy

Kostuums van Ruth E. Carter

Uitvoerend producent Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile en Andy Berman.

In de hoofdrol Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, met Wesley Snipes en James Earl Jones in de hoofdrol. Ook met John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates in de hoofdrol.

'Coming 2 America' is vanaf 5 maart 2021 te zien op Prime Video.