Comeback voor 'The Fresh Prince of Bel-Air'

'The Fresh Prince of Bel-Air' keert terug op televisie. Will Smith, die de hoofdrol speelde in de originele serie, treedt op als uitvoerend producent, maar dat is niet de enige verandering.

Zo laten de makers weten dat de fans deze keer geen klassieke sitcom mogen verwachten, maar eerder een dramareeks. Regisseur Morgan Cooper baseert zich op de viral video die vorig jaar te zien was en die toont hoe het oorspronkelijke verhaal een drama had kunnen zijn.



Op dit moment is er nog niet zoveel bekend over de comeback. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet welke zender de nieuwe afleveringen zal uitzenden. Momenteel bezit HBO Max de uitzendrechten van 'The Fresh Prince of Bel-Air', dus is het mogelijk dat zij de reeks zullen uitzenden. Hetzelfde kan gezegd worden van Peacock. Dat is de streamingsdienst van NBC, de zender waarop 'The Fresh Prince of Bel-Air' oorspronkelijk te zien was.



Bron: AD