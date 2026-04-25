Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Maandag 27 april 2026 - aflevering 65

Florentina heeft een kater en de Bee SNS-perikelen en de waarheid over Clami doen er geen goed aan. Nick bekent iets aan zijn vader. Steph wordt steeds argwanender tegenover Els.

Dinsdag 28 april 2026 - aflevering 66

Nick vertelt Florentina wat er tussen Sami en Claire gebeurd is in Parijs. Florentina kan het bijna niet geloven, maar haar hart is gebroken. Nadia's livestream scoort en Bee SNS wordt een hit. Steph uit intussen haar twijfels over Els bij Fifi.

Woensdag 29 april 2026 - aflevering 67

Florentina probeert tevergeefs meer controle te krijgen op Bee SNS en ontdekt wie de mysterieuze kusser op het Bal Masqué was. Nick confronteert Jordy over zijn aanwezigheid op het bal. Nadia wordt hartelijk ontvangen op Better SNS, terwijl Sami en Claire meer last krijgen van haatcomments.

Donderdag 30 april 2026 - aflevering 68

Florentina dreigt te bezwijken onder de werkdruk en haar verantwoordelijkheden in de Harry's. Fifi speelt open kaart bij Nick over Maarten. Hij moet beslissen wat hij met Jordy gaat doen. De relatie tussen Wes en Lucy komt onder druk te staan.

