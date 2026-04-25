Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 25 april 2026
Deze week neemt 'Florentina' je opnieuw mee in een verhaal vol gevoel en verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 27 april 2026 - aflevering 65
Florentina heeft een kater en de Bee SNS-perikelen en de waarheid over Clami doen er geen goed aan. Nick bekent iets aan zijn vader. Steph wordt steeds argwanender tegenover Els.


Dinsdag 28 april 2026 - aflevering 66
Nick vertelt Florentina wat er tussen Sami en Claire gebeurd is in Parijs. Florentina kan het bijna niet geloven, maar haar hart is gebroken. Nadia's livestream scoort en Bee SNS wordt een hit. Steph uit intussen haar twijfels over Els bij Fifi.

Woensdag 29 april 2026 - aflevering 67
Florentina probeert tevergeefs meer controle te krijgen op Bee SNS en ontdekt wie de mysterieuze kusser op het Bal Masqué was. Nick confronteert Jordy over zijn aanwezigheid op het bal. Nadia wordt hartelijk ontvangen op Better SNS, terwijl Sami en Claire meer last krijgen van haatcomments.

Donderdag 30 april 2026 - aflevering 68
Florentina dreigt te bezwijken onder de werkdruk en haar verantwoordelijkheden in de Harry's. Fifi speelt open kaart bij Nick over Maarten. Hij moet beslissen wat hij met Jordy gaat doen. De relatie tussen Wes en Lucy komt onder druk te staan.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Florentina op tv
Zondag 26 april 2026 om 14u20  »
VTM
Florentina deelt haar frustraties met Nadia, maar krijgt weinig gehoor. Steph vindt het gedrag van Els onrustwekkend, maar ze lijkt de enige die er zo over denkt. Florentina krijgt choquerende beelden te zien uit Parijs.
Zondag 26 april 2026 om 14u50  »
VTM
Florentina laat stoom af op het Bal Masqu?, en hoe. Jordy is er ook, maar niet met de beste intenties. Door omstandigheden kan Steph last minute haar act niet meer doen, maar dat betekent niet dat de hele act wordt geannuleerd...
Maandag 27 april 2026 om 18u25  »
VTM
Florentina heeft een kater en de Bee SNS-perikelen doen er geen goed aan, net zoals de waarheid over Clami. Nick doet een bekentenis tegenover zijn vader. Steph wordt steeds argwanender tegenover Els.
Dinsdag 28 april 2026 om 18u20  »
VTM
Nick vertelt Florentina dat Sami en Claire seks hebben gehad in Parijs en Florentina's hart is gebroken. Nadia's livestream scoort en Bee SNS wordt een hit.
Woensdag 29 april 2026 om 18u25  »
VTM
Florentina probeert tevergeefs meer controle te krijgen op Bee SNS en ontdekt wie de mysterieuze kusser op het Bal Masqu? was.

Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Fernand probeert Carmen wijs te maken dat haar Xavier eigenlijk op mannen valt. Zo hoopt hij een wig tussen de twee te drijven en Carmen voor zich te winnen. Hij wordt echter ontmaskerd en de Kampioenen geven hem een koekje van eigen deeg.

'F.C. De Kampioenen', om 20.10 uur op VRT 1.

